美政府大舉投資稀土資源 加拿大掀國安隱憂…阻止恐惹怒川普

中國祭出更嚴格的稀土出口禁令，令全球措手不及，被掐住咽喉的美國更努力確保掌握稀土資源；過去一個月內，美國政府已入股2家加拿大關鍵礦產公司，也讓加拿大掀起了另一重國家安全隱憂。

中國是全球稀土產量最高的國家，但加拿大卻擁有全球目前已知最大規模的稀土金屬蘊藏量及資源，2023年估計其稀土氧化物蘊藏量逾1520萬公噸。

看準加拿大的龐大資源，美國先相中總部位於溫哥華的礦商Lithium Americas，9月底宣布取得其5%股份，並同時在該公司與通用汽車（General Motors,GM）的合資Thacker Pass中持有5%股份。美國能源部稱，這項投資旨在支持西半球最大的鋰礦開發，強化美國關鍵礦產的自主權。

上星期白宮又宣布入股加拿大礦業探勘公司TrilogyMetals 10%股權，並有權購買額外7.5%的股份。美國總統川普說會協助該企業推動開發阿拉斯加Ambler礦區內銅及其他關鍵礦產資源。

美國政府入股的消息令2家公司股價暴漲，尤其Trilogy Metals的股價一年前還低於1加元（不足新台幣20元），如今年漲幅1200%以上，每股約9加元（約新台幣200元）。

雖然股價大漲樂了股東，但對於加拿大政府和整體國家經濟來說卻不見得是一樁喜事。

因為川普頻頻宣稱希望加拿大成為美國第51州，這種投資經濟方式被視為是另一種向渥太華施壓的手段。

有專家認為，川普在上週二與加拿大總理卡尼（Mark Carney）會面前一天，宣布入股TrilogyMetals，絕對是一個精心算計的動作，顯然在炫耀經濟實力，向加拿大表明誰才是老大。這一舉動凸顯美國的注資對加拿大國家安全有隱憂。

過去，加拿大從來不會對美國入股礦業公司感到不安，通常只會對中國的投資感到有威脅。例如2022年加拿大曾以國家安全為由，下令3家中國公司從加拿大的3家鋰礦產公司撤出投資。

加拿大政府明確將國家安全與經濟安全掛鉤，工業部長趙美蘭（Melanie Joly）表示，會依照「加拿大投資法」對美方投資進行逐案審查；創新科學經濟發展部則稱「會以加拿大人民最佳利益為出發點」。

C.D. Howe Institute研究員、國際貿易律師赫爾曼（Lawrence Herman）認為美國政府收購加拿大公司股份是史無前例的。他表示，加拿大應該對「任何外國政府收購加拿大公司股份，尤其是在敏感的關鍵礦產領域保持警惕」。

但同時加拿大也擔憂，若阻止投資恐惹怒川普，影響了正在進行的關稅貿易談判。

跨國律師事務所Dentons在加拿大負責外國投資小組的律師沃克（Sandy Walker）表示，加美貿易關係和安全關係都有諸多敏感性，但基於這2筆投資的股權比例並不是太大，而且2家公司的礦產基地在美國，她認為渥太華不會投反對票。