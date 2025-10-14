麥克風未關對話全錄下！印尼總統請川普牽線見次子艾瑞克

美國總統川普昨天在埃及的加薩和平峰會發表演說後，印尼總統普拉伯沃私下詢問川普，是否能會晤他的次子、川普集團執行副總裁艾瑞克．川普。兩人這番談話意外被未關閉的麥克風錄下。

路透社報導，川普（Donald Trump）和普拉伯沃（Prabowo Subianto）當時似乎並未察覺，兩人的對話內容被現場麥克風錄下。

白宮、普拉伯沃辦公室、印尼外交部及川普集團（Trump Organization）的印尼商業夥伴MNC集團（MNC Group）均未回應路透社的置評請求。

根據錄音內容，目前尚不清楚他們是否在討論川普集團事務，或任何涉及川普與其家族的商業協議。

普拉伯沃跟川普當時站在講台後面，普拉伯沃談到某個「治安不佳」的地區，接著詢問川普：「我可以和艾瑞克（Eric Trump）見面嗎？」

川普回覆：「我會讓艾瑞克打電話。」

普拉伯沃隨後提到Hary這個名字，並表示「我們會找一個更好的地點」。目前無法確知他口中的Hary是誰。

MNC集團創辦人暨執行主席是陳明立（HaryTanoesoedibjo），他是川普集團的長期商業夥伴，今年也出席了川普的總統就職典禮。

MNC集團旗下的MNC房產公司（MNC Land）與川普集團合作，在印尼首都雅加達（Jakarta）以南約60公里處經營一座綜合度假村。

但印尼環境部今年2月以水資源管理及環境問題為由，勒令MNC房產公司停止相關開發計畫。

川普集團和MNC房產公司也正在峇里島（Bali）開發另一座豪華度假村跟高爾夫球俱樂部，川普集團網站顯示為「即將推出」。然而前述兩項計畫的工程進度均嚴重延宕。