中央社／ 雅加達14日綜合外電報導
美國總統川普、印尼總統普拉伯沃。 美聯社
美國總統川普昨天在埃及的加薩和平峰會發表演說後，印尼總統普拉伯沃私下詢問川普，是否能會晤他的次子、川普集團執行副總裁艾瑞克．川普。兩人這番談話意外被未關閉的麥克風錄下。

路透社報導，川普（Donald Trump）和普拉伯沃（Prabowo Subianto）當時似乎並未察覺，兩人的對話內容被現場麥克風錄下。

白宮、普拉伯沃辦公室、印尼外交部及川普集團（Trump Organization）的印尼商業夥伴MNC集團（MNC Group）均未回應路透社的置評請求。

根據錄音內容，目前尚不清楚他們是否在討論川普集團事務，或任何涉及川普與其家族的商業協議。

普拉伯沃跟川普當時站在講台後面，普拉伯沃談到某個「治安不佳」的地區，接著詢問川普：「我可以和艾瑞克（Eric Trump）見面嗎？」

川普回覆：「我會讓艾瑞克打電話。」

普拉伯沃隨後提到Hary這個名字，並表示「我們會找一個更好的地點」。目前無法確知他口中的Hary是誰。

MNC集團創辦人暨執行主席是陳明立（HaryTanoesoedibjo），他是川普集團的長期商業夥伴，今年也出席了川普的總統就職典禮。

MNC集團旗下的MNC房產公司（MNC Land）與川普集團合作，在印尼首都雅加達（Jakarta）以南約60公里處經營一座綜合度假村。

但印尼環境部今年2月以水資源管理及環境問題為由，勒令MNC房產公司停止相關開發計畫。

川普集團和MNC房產公司也正在峇里島（Bali）開發另一座豪華度假村跟高爾夫球俱樂部，川普集團網站顯示為「即將推出」。然而前述兩項計畫的工程進度均嚴重延宕。

川普 普拉伯沃 印尼

相關新聞

金正恩北韓邊境蓋「長城」！衛星影像曝光壯觀反戰車防線

近日衛星影像曝光北韓在4處地點，興建外觀類似中國大陸長城的「反戰車牆」，每道牆長約2.5公里，共計約10公里，牆體高4到...

歐洲右翼浪潮再起？捷克政權更替，從民主價值走向「本國利益至上」

2025 年10月5日，捷克眾議院大選結果出爐，由右翼政黨ANO2011擊敗現任總理所屬的政黨聯盟SPOLU，以34.5%的得票率取得國會最多數席次，預計將由有「捷克川普」之稱的ANO2011黨主席巴比斯（Andrej Babiš）出任總理。

麥克風未關對話全錄下！印尼總統請川普牽線見次子艾瑞克

美國總統川普昨天在埃及的加薩和平峰會發表演說後，印尼總統普拉伯沃私下詢問川普，是否能會晤他的次子、川普集團執行副總裁艾瑞...

美政府大舉投資稀土資源 加拿大掀國安隱憂…阻止恐惹怒川普

中國祭出更嚴格的稀土出口禁令，令全球措手不及，被掐住咽喉的美國更努力確保掌握稀土資源；過去一個月內，美國政府已入股2家加...

高市早苗內閣布局 林芳正、小泉進次郎分掌總務和防衛

日本自民黨總裁高市早苗已經開始籌組內閣人事，據知她考慮任命在總裁選舉中與她競爭的官房長官林芳正擔任總務大臣、農林水產大臣...

法總理拋二次組閣名單 在野黨強烈反彈提不信任動議

經過馬拉松式協商後，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）12日公布新內閣名單，由再次出任總理的勒克努（Seb...

