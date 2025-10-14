自民黨與公明黨合作多年分手 日本閣員紛紛評論

日本公明黨決定不與自民黨繼續聯合執政後，日相石破茂政府的閣員今天就此發表評論，防衛大臣中谷元認為「相當遺憾」，總務大臣村上誠一郎覺得「這對自民黨是一大打擊」。

日本執政聯盟自民黨與公明黨本月10日召開黨魁會談，公明黨代表齊藤鐵夫認為自民黨未充分回答「政治與金錢」問題，在會中告知自民黨總裁高市早苗，決定不與自民黨繼續共同執政。

這也代表兩黨持續26年的合作關係宣告落幕。

共同社報導，中谷元今天在記者會回憶自、公兩黨先前一起審議國防相關法案與「防衛裝備移轉三原則」時表示「這些是認真討論的結果，相當重要」。

數位大臣平將明則說道「目前的心情是感謝與遺憾交織」，並認為「與公明黨之間，維持能在許多場合溝通的關係，相當重要」。

而村上則提到高市與公明黨談妥聯合執政之前，先與在野黨國民民主黨代表玉木雄一郎會晤，還有高市任命涉及未如實申報政治獻金的眾議員萩生田光一擔任自民黨幹事長代行（代理），村上批評「這不是相當於在打（公明黨）耳光嗎，當時應更審慎因應，但已覆水難收」。

而公明黨籍的國土交通大臣中野洋昌則表示，「關於『政治與金錢』，一步都不退讓是當時達成的共識」。

朝日電視台報導，針對公明黨脫離執政聯盟，自民黨於今天下午召開兩院議員懇談會，高市將在會中說明經過與未來的黨內營運事宜。

自民黨內有意見認為「若沒有（公明黨）的協助，艱難的選舉應該會更加艱難」，預料今天的會議可能會出現尖銳的意見。