金正恩北韓邊境蓋「長城」！衛星影像曝光壯觀反戰車防線
近日衛星影像曝光北韓在4處地點，興建外觀類似中國大陸長城的「反戰車牆」，每道牆長約2.5公里，共計約10公里，牆體高4到5公尺、寬約2公尺。那4處地點皆在南北韓間海域軍事警戒分隔線「北方界線」沿線，這是首次具體確認北韓在北方界線附近建設大型軍事設施，從衛星圖像上清楚可見白色線條。
紐西斯通訊社報導，南韓最大在野國民力量黨議員庾龍源，引述聯合參謀本部資料，以及歐洲衛星公司ICEYE的高解析度衛星影像分析，發現北韓分別在京畿道坡州市文山邑、坡州市積城面、江原道鐵原郡及高城郡北側地區建造反戰車城牆。
這類反戰車牆的南面多為混凝土，並以厚實土堆作為後方支撐，可有效阻擋或延緩車輛突破。雖然目前北韓暫停新一輪築牆作業，但同時在牆體周圍大規模清除植被與廢墟，騰出開闊地帶以利監視與防守。
庾龍源提醒，反戰車牆除了具備物理阻隔效果外，配合清理視野等工程，還可能與偵蒐、火力部署等防禦體系連動，提高地面防禦深度，因此必須審慎評估戰術影響。
