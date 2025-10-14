高市早苗內閣布局 林芳正、小泉進次郎分掌總務和防衛

日本自民黨總裁高市早苗已經開始籌組內閣人事，據知她考慮任命在總裁選舉中與她競爭的官房長官林芳正擔任總務大臣、農林水產大臣小泉進次郎擔任防衛大臣，前幹事長茂木敏充擔任外務大臣，讓3人全數入閣。

日本經濟新聞、讀賣新聞報導，如果高市在臨時國會的首相指名選舉中被指名為首相，她將展開內閣任命，據知她考慮任命林芳正擔任總務大臣，這個安排符合林芳正本人「希望多走訪地方」的意願。

高市先前表示，希望讓和她一起參加總裁選舉的4名侯選人都能「擔任重要職務」，其中小林鷹之已經出任自民黨政調會長，另有3人尚無安排。

林芳正1995年首次在山口縣選區當選參議員，連任5屆後，2021年轉戰眾議院，目前連任2屆。他過去曾擔任外務大臣、文部科學大臣及農林水產大臣。在4日的總裁選舉第一輪投票中，林芳正獲得議員票第2、整體票數第3，在黨內仍具有相當份量。

另外，據自民黨相關人士透露，高市對於小泉進次郎的安排是防衛大臣，茂木敏充則傾向擔任外務大臣。茂木曾在安倍晉三內閣、菅義偉內閣、岸田文雄內閣都擔任過外務大臣，可說是適才適用。

高市讓所有競爭對手都擔任要職，被視為想要展現「黨內團結」。

高市有意任命44歲的小泉進次郎為防衛大臣後，「小泉防衛大臣」一詞立刻登上日本網路熱搜關鍵字。

小泉進次郎的選區位於神奈川縣橫須賀市，當地有美國海軍基地及日本海上自衛隊司令部，因此小泉向來對安保問題格外關注。不過，經歷兩次總裁選舉敗北，外界認為小泉歷練不足。

對於小泉可能出任相當重要的防衛大臣職務，支持者表示，「讓他累積外交與國防經驗，從長遠來看是合理且必要的安排」、「考量自民黨目前的人才，這是務實選擇。讓小泉多了解防衛事務，對他的未來發展也有幫助」。但反對者則認為，「這是認真的嗎」、「應該還有更合適的人選吧」，反應兩極。

雖然高市早苗設想可望在首相指名選舉中勝出，然而，公明黨宣布結束與自民黨聯合執政、雙方關係回到「白紙狀態」後，自民黨在眾議院僅剩196席，距離過半的233席仍有差距。如果在野黨達成合作，也存在由在野黨推舉的候選人當選、實現政權輪替的可能性。

立憲民主黨代表野田佳彥目前氣勢洶洶，認為必須把握數十年一度的政權交替良機。

去年首相指名選舉，立憲曾打出「野田首相」旗號，呼籲在野黨團結，但最終敗給石破茂。這次為了贏得勝利，立憲民主黨已經表示「首相不拘泥於野田」，願意推舉國民民主黨代表玉木雄一郎作為共同候選人。

然而，玉木以「雙方在政策上仍有重大分歧」為由，對於聯合執政抱持審慎態度。不過，在野黨仍積極展開幕後談判，不能輕易斷定合作破局，直到首相指名選舉的最後一刻仍有可能翻盤。