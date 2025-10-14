快訊

整理包／空服員抱病值勤猝死！盤點長榮航空近年勞資爭議黑歷史

賴總統邀台中黨公職便當會 定調「她」戰2026台中市長

李亞鵬宣布2度離婚！小19歲嫩妻3年婚破裂 負債高達110億

高市早苗內閣布局 林芳正、小泉進次郎分掌總務和防衛

中央社／ 東京14日專電
日本自民黨總裁高市早苗。 法新社
日本自民黨總裁高市早苗。 法新社

日本自民黨總裁高市早苗已經開始籌組內閣人事，據知她考慮任命在總裁選舉中與她競爭的官房長官林芳正擔任總務大臣、農林水產大臣小泉進次郎擔任防衛大臣，前幹事長茂木敏充擔任外務大臣，讓3人全數入閣。

日本經濟新聞、讀賣新聞報導，如果高市在臨時國會的首相指名選舉中被指名為首相，她將展開內閣任命，據知她考慮任命林芳正擔任總務大臣，這個安排符合林芳正本人「希望多走訪地方」的意願。

高市先前表示，希望讓和她一起參加總裁選舉的4名侯選人都能「擔任重要職務」，其中小林鷹之已經出任自民黨政調會長，另有3人尚無安排。

林芳正1995年首次在山口縣選區當選參議員，連任5屆後，2021年轉戰眾議院，目前連任2屆。他過去曾擔任外務大臣、文部科學大臣及農林水產大臣。在4日的總裁選舉第一輪投票中，林芳正獲得議員票第2、整體票數第3，在黨內仍具有相當份量。

另外，據自民黨相關人士透露，高市對於小泉進次郎的安排是防衛大臣，茂木敏充則傾向擔任外務大臣。茂木曾在安倍晉三內閣、菅義偉內閣、岸田文雄內閣都擔任過外務大臣，可說是適才適用。

高市讓所有競爭對手都擔任要職，被視為想要展現「黨內團結」。

高市有意任命44歲的小泉進次郎為防衛大臣後，「小泉防衛大臣」一詞立刻登上日本網路熱搜關鍵字。

小泉進次郎的選區位於神奈川縣橫須賀市，當地有美國海軍基地及日本海上自衛隊司令部，因此小泉向來對安保問題格外關注。不過，經歷兩次總裁選舉敗北，外界認為小泉歷練不足。

對於小泉可能出任相當重要的防衛大臣職務，支持者表示，「讓他累積外交與國防經驗，從長遠來看是合理且必要的安排」、「考量自民黨目前的人才，這是務實選擇。讓小泉多了解防衛事務，對他的未來發展也有幫助」。但反對者則認為，「這是認真的嗎」、「應該還有更合適的人選吧」，反應兩極。

雖然高市早苗設想可望在首相指名選舉中勝出，然而，公明黨宣布結束與自民黨聯合執政、雙方關係回到「白紙狀態」後，自民黨在眾議院僅剩196席，距離過半的233席仍有差距。如果在野黨達成合作，也存在由在野黨推舉的候選人當選、實現政權輪替的可能性。

立憲民主黨代表野田佳彥目前氣勢洶洶，認為必須把握數十年一度的政權交替良機。

去年首相指名選舉，立憲曾打出「野田首相」旗號，呼籲在野黨團結，但最終敗給石破茂。這次為了贏得勝利，立憲民主黨已經表示「首相不拘泥於野田」，願意推舉國民民主黨代表玉木雄一郎作為共同候選人。

然而，玉木以「雙方在政策上仍有重大分歧」為由，對於聯合執政抱持審慎態度。不過，在野黨仍積極展開幕後談判，不能輕易斷定合作破局，直到首相指名選舉的最後一刻仍有可能翻盤。

首相 自民黨 林芳正 高市早苗 小泉進次郎 日本

延伸閱讀

樂極生悲？小泉進次郎敗選內幕曝光 投票前夜先辦「慶功宴」

弟弟小泉進次郎落選！小泉孝太郎節目中笑談「鬆了一口氣」

日本自民黨總裁選出爐：高市早苗成為自民黨70年來第一位女性黨魁

留美碩士無法說英語？小泉進次郎「學歷洗白」風波再起 選總裁惹非議

相關新聞

金正恩北韓邊境蓋「長城」！衛星影像曝光壯觀反戰車防線

近日衛星影像曝光北韓在4處地點，興建外觀類似中國大陸長城的「反戰車牆」，每道牆長約2.5公里，共計約10公里，牆體高4到...

高市早苗內閣布局 林芳正、小泉進次郎分掌總務和防衛

日本自民黨總裁高市早苗已經開始籌組內閣人事，據知她考慮任命在總裁選舉中與她競爭的官房長官林芳正擔任總務大臣、農林水產大臣...

法總理拋二次組閣名單 在野黨強烈反彈提不信任動議

經過馬拉松式協商後，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）12日公布新內閣名單，由再次出任總理的勒克努（Seb...

川普埃及峰會簽「加薩和平協議」：將有很多錢湧入加薩重建

川普總統13日訪問中東，並於埃及簽署加薩和平協議，主持這歷史性的一刻。川普表示，以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯之間的和談...

貝森特：美中密切溝通 相信「川習會」仍會舉行

美中恐再掀貿易戰，但財政部長貝森13日表示，美方已經大幅降低情勢，相信川習會仍會舉行；貝森特指出，美中周末有很多溝通，預...

當面談戰斧飛彈？澤倫斯基周五會川普

美國總統川普警告俄羅斯，若不停戰，他可能會向基輔運送遠程戰斧巡弋飛彈。對此，烏克蘭總統澤倫斯基13日表示，他將於本周前往...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。