快訊

整理包／空服員抱病值勤猝死！盤點長榮航空近年勞資爭議黑歷史

賴總統邀台中黨公職便當會 定調「她」戰2026台中市長

李亞鵬宣布2度離婚！小19歲嫩妻3年婚破裂 負債高達110億

川普預定出席東協峰會 見證泰柬簽署停火協議

中央社／ 吉隆坡14日綜合外電報導

馬來西亞外交部長哈山（Mohamad Hasan）今天表示，美國總統川普預訂26日到訪馬來西亞，並將與大馬共同見證泰國和柬埔寨簽訂停火協議。

哈山指出，馬來西亞與美國將協助促成泰柬雙方停火，根據協議，兩國必須撤除邊界上所有地雷及重型火砲。

東南亞國家協會（ASEAN）領袖峰會將於本月26日至28日，在大馬首都吉隆坡（Kuala Lumpur）舉行。

哈山說，希望泰柬停火協議能在東協峰會期間完成簽署。

今年7月，泰國與柬埔寨在邊界上爆發激烈衝突，5天之內至少有48人喪生，雙方數十萬民眾為此被迫暫時撤離家園，這是兩國10多年來最嚴重的武裝衝突。泰柬交界長達817公里，其中有些地段尚未劃定界線。

延伸閱讀

川普埃及峰會簽「加薩和平協議」：將有很多錢湧入加薩重建

當面談戰斧飛彈？澤倫斯基周五會川普

加薩停火宣言4國領導人簽名背書 文件副本未公開

川普開口要每年3500億美元！南韓財長直喊「只能拿出200億」

相關新聞

金正恩北韓邊境蓋「長城」！衛星影像曝光壯觀反戰車防線

近日衛星影像曝光北韓在4處地點，興建外觀類似中國大陸長城的「反戰車牆」，每道牆長約2.5公里，共計約10公里，牆體高4到...

高市早苗內閣布局 林芳正、小泉進次郎分掌總務和防衛

日本自民黨總裁高市早苗已經開始籌組內閣人事，據知她考慮任命在總裁選舉中與她競爭的官房長官林芳正擔任總務大臣、農林水產大臣...

法總理拋二次組閣名單 在野黨強烈反彈提不信任動議

經過馬拉松式協商後，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）12日公布新內閣名單，由再次出任總理的勒克努（Seb...

川普埃及峰會簽「加薩和平協議」：將有很多錢湧入加薩重建

川普總統13日訪問中東，並於埃及簽署加薩和平協議，主持這歷史性的一刻。川普表示，以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯之間的和談...

貝森特：美中密切溝通 相信「川習會」仍會舉行

美中恐再掀貿易戰，但財政部長貝森13日表示，美方已經大幅降低情勢，相信川習會仍會舉行；貝森特指出，美中周末有很多溝通，預...

當面談戰斧飛彈？澤倫斯基周五會川普

美國總統川普警告俄羅斯，若不停戰，他可能會向基輔運送遠程戰斧巡弋飛彈。對此，烏克蘭總統澤倫斯基13日表示，他將於本周前往...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。