川普預定出席東協峰會 見證泰柬簽署停火協議
馬來西亞外交部長哈山（Mohamad Hasan）今天表示，美國總統川普預訂26日到訪馬來西亞，並將與大馬共同見證泰國和柬埔寨簽訂停火協議。
哈山指出，馬來西亞與美國將協助促成泰柬雙方停火，根據協議，兩國必須撤除邊界上所有地雷及重型火砲。
東南亞國家協會（ASEAN）領袖峰會將於本月26日至28日，在大馬首都吉隆坡（Kuala Lumpur）舉行。
哈山說，希望泰柬停火協議能在東協峰會期間完成簽署。
今年7月，泰國與柬埔寨在邊界上爆發激烈衝突，5天之內至少有48人喪生，雙方數十萬民眾為此被迫暫時撤離家園，這是兩國10多年來最嚴重的武裝衝突。泰柬交界長達817公里，其中有些地段尚未劃定界線。
