埃及總統：和平峰會代表中東最後一戰和歷史性轉折點

在埃及南部夏姆錫克13日所舉辦的加薩和平峰會，由埃及總統塞西與美國總統川普共同主持。塞西發表峰會演講說：「讓加薩戰爭成為中東最後一場戰爭。」也期待以和平協議為兩國方案開出康莊大道。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，13日為結束加薩戰爭而舉辦的加薩和平峰會，在埃及南部紅海度假勝地，也是先前多次以哈停火談判會議場地的夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）召開，埃及總統塞西（Abdel-Fattah El-Sisi）為峰會發表演說。他首先表示：「加薩戰爭應該會是『中東的最後一場戰爭』。」

報導說，出席此次峰會的國家以及國際和區域組織代表共有31位，共同見證為結束以色列對加薩軍事行動而簽署的協議。

塞西在演講中感謝合作夥伴美國、土耳其和卡達為達成協議而付出的努力，並重申，埃及政府將持續監督和支持協議，確保協議如實執行。

塞西表示，他希望協議能為以巴兩國解決方案開出一條康莊大道。他說：這是讓巴勒斯坦和以色列人民結束衝突、實現安全生活的「唯一途徑」。

塞西也在演講中將當前時刻描述為「歷史性的轉折點」。他表示，這項協議代表新的希望之光，有望開啟中東和平與穩定的新紀元，為此地區飽受戰爭蹂躪的國家創造更美好的未來。

塞西也回顧前半世紀，埃及在啟動中東和平進程中所扮演的歷史性角色。他說，埃及前總統沙達特（Anwar Sadat）於1977年11月前往耶路撒冷向以色列進行開創性訪問，這一舉措為子孫後代帶來生存機會，並證明真正的安全不能僅靠軍事力量來實現。

埃及在1979年與以色列簽署「以埃和平協議」，成為阿拉伯人和以色列人之間的第一份和平協議，扭轉中東的外交與軍事關係，也為以埃兩國持續30年的戰爭狀態劃下句點。

塞西也重申，和平仍然是埃及以及阿拉伯和伊斯蘭國家的戰略選擇，並強調這個選擇只能建立在正義和權利平等的基礎上。

塞西進一步解釋說，從這個基礎來看，巴勒斯坦人民與所有其他人一樣，享有自我決定、自由和未來免於戰爭的權利。

塞西堅定表示：「在和平、安全和相互承認的背景下，讓巴勒斯坦人與以色列人在自己的獨立國家中比鄰共存。和平是各國人民的共同選擇。」

塞西同時聲明，埃及將主辦恢復、重建和發展加薩的會議，以川普的和平計畫為基礎，為巴勒斯坦人提供生活來源，並在他們的土地上重燃希望。

塞西說：「如果無人伸出援手，為加薩人民重建被摧毀的家園，和平就無法實現。」

塞西指出，能伸出援手的人就是埃及追求的國際和地區合作夥伴，確保落實兩國解決方案，共同實現新中東，並促進地區所有民族間的合作，甚至擴及所有國家的融合。

總統在演講最後宣布，埃及將為川普授予「尼羅河勳章」（Order of the Nile），這是埃及最高、最負盛名的榮譽，以表彰川普為和平所做的努力。