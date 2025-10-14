日本在野黨開會討論推舉玉木雄一郎選首相 恐成日圓最大風險

日本主要在野黨14日將開會，商討推舉國民民主黨黨魁玉木雄一郎為首相候選人的可能性，對決執政黨黨首高市早苗。彭博資訊警告，若在野黨組建執政聯盟，將成為日圓的尾部風險。

玉木雄一郎14日表示，將和立憲民主黨、維新黨和國民民主黨幹事長會談。他上周已表示，「我有決心成為首相」。若他成功當選，將是自民黨2009年來首次失去執政權。

自民黨和公明黨共組的執政聯盟上周突然瓦解，使高市早苗出任首相的前景更不確定。自民黨在眾議院擁有196席，是最大政黨，但立憲民主黨有148席，日本維新黨有35席，國民民主黨掌控27席，三大主要在野黨共擁有210席，若共同推舉候選人，只要自民黨以外的其他政黨不支持高市，就能確保該候選人當選首相。

若再加上公明黨的24席，由四個政黨共組聯合政府，將擁有234席，席次剛好超過半數門檻的233席。多個在野黨聯合推舉候選人出任首相，1993年曾有過先例，但最後組建的政府不穩固，讓自民黨重返執政。

國民民主黨是規模較小的民粹政黨，以清晰的政策主張和提高民眾實際收入的承諾，迅速獲得人氣，但玉木雄一郎須克服各政黨的政策分歧，贏得主要在野黨支持，才能有機會獲勝。立憲民主黨、日本維新黨和國民民主黨都認為有必要幫助家庭因應通膨，承諾暫時降低消費稅，只是方案各自不同。玉木雄一郎曾說，國防問題是立憲民主黨與國民民主黨的主要歧見。

英國的日股研究業者Pelham Smithers合夥公司董事總經理史密瑟斯（Pelham Smithers）指出，高市政府或玉木政府「都不穩定」，「但諷刺的是，政治動盪不一定是股市利空，反而可能是利多，因為通常會讓日本銀行（央行）暫時觀望」，延後升息。

不過，彭博策略師警告，若玉木雄一郎當選首相，將震驚國際投資人，市場的「膝反射」反映將是日圓貶值。雖然高市還有時間爭取支持以成為首相，但時間拖愈久，日圓面臨的壓力愈大。