泰參議員讚台灣民主發展亞洲最強 盼深化交流

泰國參議員彭猜接受專訪，盛讚台灣是亞洲最堅實的民主國家之一，台灣民主化進程與社運經驗可供泰國借鏡，並認為台泰在經貿、科技、政治發展與青年運動等領域具有高度合作潛力，期盼雙方能更深化交流。

今年45歲的彭猜（Pornchai Witayalerdpan）去年當選泰國參議員，他日前接受中央社專訪，分享從政初衷，以及他對台泰關係、泰國政治、參議員選舉制度民主發展的看法。

深耕翻譯領域逾10年的彭猜透露，從口譯員轉戰政壇是場意外。他說，起初登記參選，僅是為了參與政治，獲得投票資格以支持合適候選人，但因其他候選人不斷鼓勵他參選，才決定投入競選，最終意外當選。

泰國2024年6月舉行2014年政變後的首次參議員選舉，從全國選出200名參議員，參議員不能隸屬於任何政黨，工作內容包括立法、修法和修憲，以及負責指派獨立機關的成員。選舉為地區、府和全國等3個層級，僅有申請成為參議員候選人的人才具有投票資格。

彭猜說：「很多人現在都揶揄叫我『意外議員』，因為從一開始，我就沒有想參選，但最終卻意外當選了。」

他告訴中央社，參議員的工作挑戰很大，須快速消化各類法案內容，從交通、環保到婦女權益，一週可能得審查多項不同法案。他指出，過去的口譯訓練，使他成為一名善於分析的溝通者，而能在議會中提出修法建議並發表意見。

●盼借鏡台灣民主進程

彭猜在日本求學，過去曾多次赴台灣旅遊，對台灣的食物和人民印象深刻，並形容台灣是「迷你版日本」。

十分關注民主與人權發展的彭猜認為，台灣民主化的進程可供泰國借鏡，尤其是1990年代野百合學運與2020年泰國青年學運的精神相似。他稱讚說，「台灣是亞洲最堅實的民主國家之一」，有很多值得泰國學習的地方。

彭猜舉例，台灣政府用人唯才，值得泰國學習。像是具有專業的唐鳳，就曾擔任台灣的數位發展部部長，他希望「泰國也能讓真正的專業人士領導相關部門，而非政治分贓」。

作為毫無政黨背景的參議員，彭猜希望推動專業治理的理念，並表示，希望未來能以參議院外交或政治委員會的名義組團訪台，進一步強化雙邊交流。

●台泰經貿關係緊密

對於台泰關係，彭猜表示，雖然台泰無正式外交關係，但兩國關係卻愈趨緊密。他舉例，去年6月台泰兩國正式簽署「台灣與泰國投資促進及保障協定」（BIA），成為深化經貿合作的重要一步。

另外，近年台灣印刷電路板（PCB）業投資泰國超過2000億泰銖，推動泰國成為亞洲第一大、全球第5大印刷電路板生產國。而今年3月，泰國投資委員會也與台灣電路板協會建立夥伴關係，以吸引更多高科技投資。

彭猜強調，雖然台泰沒有正式外交關係，但雙方在高科技產業與觀光等領域互動日益密切，並說：「台灣是半導體與高科技製造領先國家，泰國非常需要這類投資與技術的轉移。」

●參議員選舉制度亟待改革

作為泰國參議院外交委員經濟與投資促進小組成員，彭猜十分關注泰國各產業發展，持續聚焦在泰歐自由貿易協定（FTA）和智慧財產權等議題。

面對中國低價產品傾銷泰國情況嚴峻，他指出，防傾銷政策正在修訂當中，盼藉此擁有更公平的貿易環境。

另外，針對參議員選舉年初遭爆出疑似舞弊事件。彭猜坦承，泰國參議員選舉制度「不夠透明」，他認為未來應納入更多公眾參與及監督機制，提升選舉的公信力與正當性。

彭猜支持政府修訂選舉規定，並說：「我認為這套制度應該更透明、更加開放，讓社會大眾更了解每個階段的投票與篩選過程。」