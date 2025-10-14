日本首相石破茂在任天數延長 有望超過菅義偉

快訊

中央社／ 東京14日綜合外電報導
日本首相石破茂。(路透)

日本首相石破茂的在職天數排名有望前進，並超越其他前日相，原因是自民黨總裁選舉過程耗時，加上與公明黨協商聯合執政的談判破裂，導致選出新首相的日程被推遲。

共同社中文網報導，石破茂2024年10月1日就任首相，他的在職天數已在今年9月24日超過前日相麻生太郎的358天，今年10月1日又超越前日相福田康夫365天。

石破茂上台至今天的在職天數達379天，這個天數將在本月20日達385天，屆時會超越在職384天的前日相菅義偉。

若石破茂的在任天數超過菅義偉，為戰後歷任首相之中排名第24名；若石破茂政府延續到本月22日，他的在職天數則會與森喜朗的387天並列。

有日本政府高層表示，「沒料到（首相的）在任時間會以這種方式延長」。

石破茂已在9月7日宣布即將辭去首相職務，為自民黨在7月參議院選舉敗選負責。

而高市早苗已在本月4日當選自民黨新任總裁（黨主席），率領的新團隊於本月7日正式上路，但是後來受到自民黨與公明黨聯合執政談判破裂影響，日本最快也要到本月20日或21日才能召集臨時國會，導致首相指名選舉與組閣日程尚未敲定。

