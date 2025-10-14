川普計劃下的加薩前景是和平還是未爆彈？

美國總統川普週一（10月14日）在以色列國會（Knesset）受到「英雄式」歡迎，他在演說中稱：「這不僅是一場戰爭的終結，更是恐怖與死亡時期的終結……對以色列人和巴勒斯坦人來說，『長久的噩夢』終於結束了。」

隨後，川普前往埃及度假勝地沙姆沙伊赫（Sharm el-Sheikh），並與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）共同主持加薩和平峰會，與將近30個歐洲和中東國家的領袖會面。埃及總統府表示，會談內容包括加薩走廊未來的治理、安全以及重建事宜。

以色列及哈馬斯均未出席該會議，且尚未就下一步行動達成共識。

這項和平計劃是由美國、埃及、卡達和土耳其共同斡旋所促成，四方領導人週一也在和平峰會上，共同簽署一份文件，敲定以色列與哈馬斯長達兩年衝突告一段落的停火協議。

白宮隨後也公布該份被命名為「川普和平協議」（Trump Peace Agreement）的文件，旨在實現中東和平，強調結束以哈衝突的承諾，但具體細節有限。

協議中寫道，「我們理解，持久的和平應該讓巴勒斯坦人和以色列人都能在基本人權受到保障、安全獲得維護和尊嚴得到尊重的情況下共同繁榮」，並重申欲透過外交途徑而非長期戰事來解決未來的爭端，並稱「這是該地區的新篇章」。

和平峰會開始前，川普和塞西在雙邊會晤上表示，哈馬斯與以色列的第二階段和平談判正在進行中，「對我們而言，一切才剛開始」。

塞西稱讚川普促成加薩停火，指該協議「結束了人類歷史上痛苦的一章，為該地區開啟了和平與穩定的新時代」，宣布將授予川普埃及最高榮譽勳章。

誰來確保和平計劃落實？

川普週一的演說將重點放在加薩的重建。但多數觀察人士認為，這項20點和平計劃缺乏具體細節，仍需有人擔負起責任，確保各方履行承諾。

「國際危機組織」（ICG）和「戰略與國際研究中心」（CSIS）兩個智庫的專家上週在《外交事務》雜誌上撰文指出，以色列總理納坦雅胡為了安撫國內右翼勢力並確保自身的政治未來，一旦人質獲釋，他可能會試圖重啟對哈馬斯的戰爭，「要真正打破這種局面，美國需要持續對以色列施壓」。

「戰略與國際研究中心」高級研究員荷卡耶（Emile Hokayem）也向《金融時報》表示：「如果美國過於疲倦或分心，或者再次被以色列強硬​​派迷惑，那麼（和平）計劃可能會失敗。」

卡內基國際和平基金會的中東與美國外交政策分析師耶克斯（Sarah Yerkes）接受DW訪問時指出，期望川普的計劃能為中東帶來和平，還言之過早。

耶克斯稱「這是非常重要的第一步」，但許多細節仍需進一步敲定，且以色列和哈馬斯都未參加這場峰會，本身就是一個問題，「還有太多細節尚未確定，包括哈馬斯是否會同意解除武裝，而這是整個計劃中最關鍵的部分之一」。

耶克斯認為，納坦雅胡仍會繼續推進吞併約旦河西岸「大片區域」的計劃，「對納坦雅胡而言，他真正關心的始終是（約旦河）西岸地區」。她表示，納坦雅胡正「試圖營造自己是和平締造者的形象，但事實上，他只是繼續推進這些年來在西岸所做的一切」。

和平計劃之下暗藏衝突導火線

觀察人士認為，由美國主導的協議中針對部分關鍵議題「模糊帶過」是刻意為之，目的是為了讓哈馬斯以及以色列政府都同意一些基本條件；但也有分析指出，這些模糊地帶意味著雙方仍有太多問題需要協商，缺乏明確性可能會導致衝突再度爆發。

歐洲外交關係協會（ECFR）中東與北非項目的資深政策研究員洛瓦特（Hugh Lovatt）向DW表示：「現在談論和平還為時過早，仍然有許多重大問題和擔憂需要解決……成功停火的關鍵在於計劃是否能夠真正落實，以及雙方能否履行各自的承諾。」

由川普主導的和平協議中提到，以色列不會控制或吞併加薩，並且若以色列人質被釋放，以色列軍隊應該撤出該地區。然而，以色列初步的軍事撤退僅退至雙邊同意的「黃線」，這條界線位於加薩範圍內，以色列軍隊仍控制將近一半的加薩走廊。

根據和平計劃，美國將與阿拉伯及國際夥伴合作，在加薩部署一支「國際穩定部隊」（ISF），確保加薩邊界安全，並負責訓練與支持一支新的警察部隊。以軍則撤退到「紅線」之外，回歸到自21世紀初以來就存在的緩衝區巡邏。由於和平協議中並未提供具體時間表，因此目前無法得知何時會落實。

洛瓦特指出，加薩的非軍事化、和平方案中的「國際穩定部隊」、國際保證以及以色列政府的長期企圖等問題，都仍在討論之中。

「戰略與國際研究中心」上週指出：「由阿拉伯及全球夥伴組成的國際穩定部隊的建立面臨很大障礙。除非獲得加薩當地的巴勒斯坦勢力（包括反對該構想的哈馬斯）明確支持，否則很難想像有任何阿拉伯部隊願意實際派兵。」

法國外交部發言人此前表示，法國已準備好為ISF提供支援；德國則表示會提供人道援助資金，但不會派遣人員參與這支部隊。

埃及外交部長週一（13日）則提議讓美軍參與，他在一場記者會上向CNN稱，「我們需要美國的地面部隊。」目前大約有200名美軍士兵已經抵達以色列，協助建立「軍民協調中心」，但不會進入加薩走廊。

哈馬斯的命運？

針對加薩走廊在戰後的治理，川普的和平協議中提到加薩應「完全非軍事化」，但缺乏細節。洛瓦特認為，以色列可能會以「尚未完全非軍事化」為由，拒絕撤退到紅線位置，但「完全非軍事化」的定義當前仍難以釐清。

洛瓦特在本月初的一篇分析中寫道：「即使哈馬斯領導層接受以色列的解除武裝要求，它的許多戰士很可能會拒絕繳械，甚至可能加入更激進的團體。」

部分人士認為，哈馬斯不僅是一個武裝團體，同時也是一個政黨，意識形態建立在反對以色列對巴勒斯坦領土的佔領之上，因此很可能會繼續作為一股政治力量存在。

和平計劃中也提到巴勒斯坦建國和自決權。但同樣沒有具體說明要如何實現。洛瓦特表示，要淡化哈馬斯的意識形態，「需要以色列做出更大的承諾，包括從加薩撤軍，並重啟以巴和平談判」。

