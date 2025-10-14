巴勒斯坦囚犯獲釋萬人迎接！外媒曝以色列釋放政治犯埋伏筆

以哈達成交換人質協議後，以色列13日陸續釋放近2000名巴勒斯坦囚犯，車隊抵達約旦河西岸時，萬人聚集街頭夾道歡迎。這些囚犯逾千人是加薩戰爭期間未經審判就被拘留的巴勒斯坦人，當中還有兒童，另有250名政治犯多為與哈瑪斯敵對勢力法塔（Fatah）有關成員。專家分析，獲釋並非一切結束，根據往例，以色列可能又「抓了放、放了抓」。

紐約時報報導，約旦河西岸拉馬拉（ramallah）街頭13日清晨湧入成千上萬民眾，他們夾道迎接載著獲釋囚犯的車隊。群眾情緒激昂，當巴士緩緩駛過，有的人從車窗探出頭、比出勝利手勢，有人開心揮手回應歡呼。武裝人員則試圖維持秩序，不時對空鳴槍。

以色列監獄單位證實，13日下午已釋放全部共1968名巴勒斯坦囚犯，並分別遣送至約旦河西岸、東耶路撒冷與加薩走廊。根據半島電視台取得資料，約1700人是加薩戰爭期間未經審判遭拘留的巴勒斯坦人，當中還有18歲以下兒童；另有約250人為恐攻政治犯，主要是與哈瑪斯敵對派系法塔有關的成員，他們多半因80、90年代時的犯行遭判終身監禁；另外僅65人來自哈瑪斯。

35歲的謝哈德（Nasser Shehadeh）服刑3年後重獲自由，他形容這一刻「難以用言語形容」，3天前得知將被釋放後興奮得再也睡不著。他的父親比拉爾說，兒子比過去瘦了整整45公斤，「他們不只是被餓著，連洗澡、用肥皂都被禁止，」比拉爾說，「現在我們只希望他能好好治療、恢復健康。」

53歲的哈莉瑪欣喜迎接服刑23年的哥哥沙納布（Kamal Abu Shanab），「我們真的很高興他能回家，」她說，「但他的狀況糟透了，我幾乎認不出他。」她描述，「他被打得很慘，也被侮辱，膝蓋和身上到處是傷。」

23歲的蘿贊（Rozan Naif Adwa）在拉法關口殷切等待被拘留11個月的未婚夫哈立勒（Mohammed Khalil）。他原本應在2023年10月7日那天分送婚宴請帖，卻在加薩北部檢查哨被捕。「哈立勒現在從一個小監獄走進更大的監獄──這個被摧毀的加薩，」她說，「但他會從頭再來，重建家園和生活。」

「今天是我們生命中最幸福的一天，」30歲的娜希爾（Amani Nasir）在加薩戰爭期間逃亡19次，她目送紅十字會車隊護送以色列人質離開時說：「我們為自己的囚犯高興，也為以色列人高興。我們愛和平，也珍惜停戰。就像以色列人掛念人質一樣，我們也牽掛自己的囚犯。」

但是半島電視台指出，巴勒斯坦囚犯獲釋不代表一切不會重演，這並非以色列第一次「抓了放、放了抓」。

歐洲對外關係委員會（ECFR）以巴事務專家穆斯塔法（Tahani Mustafa）表示，以色列往往會在囚犯交換後不久，再次逮捕被釋放的巴勒斯坦人。2023年11月，以色列依停火協議釋放240名巴勒斯坦囚犯，但數周後又重新逮捕其中30人。