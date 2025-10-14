快訊

MLB／大谷翔平打擊低潮仍閃他有原因 釀酒人教頭：1分都不想掉

行李塞滿台灣砂糖爆紅 日本蘋果糖老闆糗曝：現在才知道白粉意思

韓國瑜許可鳳山水庫光電板 陳菁徽：招標陳菊、啟用陳其邁

聽新聞
0:00 / 0:00

巴勒斯坦囚犯獲釋萬人迎接！外媒曝以色列釋放政治犯埋伏筆

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
巴勒斯坦囚犯車隊13日進入約旦河西岸城市拉瑪拉，有人開心比出勝利手勢。美聯社
巴勒斯坦囚犯車隊13日進入約旦河西岸城市拉瑪拉，有人開心比出勝利手勢。美聯社

以哈達成交換人質協議後，以色列13日陸續釋放近2000名巴勒斯坦囚犯，車隊抵達約旦河西岸時，萬人聚集街頭夾道歡迎。這些囚犯逾千人是加薩戰爭期間未經審判就被拘留的巴勒斯坦人，當中還有兒童，另有250名政治犯多為與哈瑪斯敵對勢力法塔（Fatah）有關成員。專家分析，獲釋並非一切結束，根據往例，以色列可能又「抓了放、放了抓」。

紐約時報報導，約旦河西岸拉馬拉（ramallah）街頭13日清晨湧入成千上萬民眾，他們夾道迎接載著獲釋囚犯的車隊。群眾情緒激昂，當巴士緩緩駛過，有的人從車窗探出頭、比出勝利手勢，有人開心揮手回應歡呼。武裝人員則試圖維持秩序，不時對空鳴槍。

以色列監獄單位證實，13日下午已釋放全部共1968名巴勒斯坦囚犯，並分別遣送至約旦河西岸、東耶路撒冷與加薩走廊。根據半島電視台取得資料，約1700人是加薩戰爭期間未經審判遭拘留的巴勒斯坦人，當中還有18歲以下兒童；另有約250人為恐攻政治犯，主要是與哈瑪斯敵對派系法塔有關的成員，他們多半因80、90年代時的犯行遭判終身監禁；另外僅65人來自哈瑪斯。

35歲的謝哈德（Nasser Shehadeh）服刑3年後重獲自由，他形容這一刻「難以用言語形容」，3天前得知將被釋放後興奮得再也睡不著。他的父親比拉爾說，兒子比過去瘦了整整45公斤，「他們不只是被餓著，連洗澡、用肥皂都被禁止，」比拉爾說，「現在我們只希望他能好好治療、恢復健康。」

53歲的哈莉瑪欣喜迎接服刑23年的哥哥沙納布（Kamal Abu Shanab），「我們真的很高興他能回家，」她說，「但他的狀況糟透了，我幾乎認不出他。」她描述，「他被打得很慘，也被侮辱，膝蓋和身上到處是傷。」

23歲的蘿贊（Rozan Naif Adwa）在拉法關口殷切等待被拘留11個月的未婚夫哈立勒（Mohammed Khalil）。他原本應在2023年10月7日那天分送婚宴請帖，卻在加薩北部檢查哨被捕。「哈立勒現在從一個小監獄走進更大的監獄──這個被摧毀的加薩，」她說，「但他會從頭再來，重建家園和生活。」

「今天是我們生命中最幸福的一天，」30歲的娜希爾（Amani Nasir）在加薩戰爭期間逃亡19次，她目送紅十字會車隊護送以色列人質離開時說：「我們為自己的囚犯高興，也為以色列人高興。我們愛和平，也珍惜停戰。就像以色列人掛念人質一樣，我們也牽掛自己的囚犯。」

但是半島電視台指出，巴勒斯坦囚犯獲釋不代表一切不會重演，這並非以色列第一次「抓了放、放了抓」。

歐洲對外關係委員會（ECFR）以巴事務專家穆斯塔法（Tahani Mustafa）表示，以色列往往會在囚犯交換後不久，再次逮捕被釋放的巴勒斯坦人。2023年11月，以色列依停火協議釋放240名巴勒斯坦囚犯，但數周後又重新逮捕其中30人。

紐時指出，加薩的巴勒斯坦人對以色列停止在當地的軍事攻勢以及人質和囚犯交換表示欣慰，但兩年來的戰爭使加薩滿目瘡痍，城市化為廢墟，數萬人喪生，醫療系統遭到破壞。絕望與無助在當地瀰漫，許多人看不見未來。

約旦河西岸拉馬拉街頭清晨13日湧入數千民眾，他們情緒激昂，歡呼迎接載著獲釋囚犯的車隊。新華社
約旦河西岸拉馬拉街頭清晨13日湧入數千民眾，他們情緒激昂，歡呼迎接載著獲釋囚犯的車隊。新華社

以色列 巴勒斯坦

延伸閱讀

川普默許哈瑪斯暫維持加薩治安！武裝分子街頭槍決異己 5天釀33死

簽署和平協議結束加薩戰爭！川普讚「新中東歷史曙光」專家提3疑問

哈瑪斯釋放第2批人質 以色列20名倖存人質今天全數獲釋

以色列：人質獲釋後 將全面摧毀加薩地道

相關新聞

以色列人質曝光2年囚禁生活！被迫陪打牌做飯 結婚紀念日求哈瑪斯1事

以色列時報報導，被俘虜長達兩年終於獲釋後的以色列人質，陸續講述在加薩被哈瑪斯關押的經歷。有一名男子2023年10月7日襲...

巴勒斯坦囚犯獲釋萬人迎接！外媒曝以色列釋放政治犯埋伏筆

以哈達成交換人質協議後，以色列13日陸續釋放近2000名巴勒斯坦囚犯，車隊抵達約旦河西岸時，萬人聚集街頭夾道歡迎。這些囚...

公明黨退盟炸鍋！ 玉木首相呼聲起 高市1周內定生死

根據《東洋經濟在線》14日報導，日本政壇因公明黨宣布退出與自民黨（LDP）的執政聯盟，進入高度流動期，震盪堪比「政壇地震...

以哈互釋人質後 將展開第二階段談判

以哈終於落實和平協議！雙方在確定交換完20位以色列人質與2千多位巴勒斯坦俘虜後，美國總統川普很高興的宣布「加薩將啟動重建」...

大學生能忍受放下手機一小時？他發起「重新連結運動」

在美國中央佛羅里達大學（UCF）校園，幾乎每個學生都拿著手機，就算和朋友一起也是如此。筆記型電腦和平板電腦是他們的午餐良伴，耳機是日常配備。等待課堂開始時，許多學生靜靜坐著，沉浸在他們的隨身電子裝置中，很少人和身旁的同學聊天。 有人受不了了，發起無手機社交時間運動。不過，現在大學生能忍受放下手機一小時嗎？

下周入獄！ 沙克吉成首位進巴黎VIP監獄的法國前總統

法國前總統沙克吉（Nicolas Sarkozy）將於下周二（10月21日）前往巴黎市中心的拉桑特監獄（La Santé...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。