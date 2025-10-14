以哈互釋人質後 將展開第二階段談判

以哈終於落實和平協議！雙方在確定交換完20位以色列人質與2千多位巴勒斯坦俘虜後，美國總統川普很高興的宣布「加薩將啟動重建」，並與埃及、卡達與土耳其簽訂讓加薩和平的宣言，同時也表示將啟動「第二輪談判」。但後續的條件對哈瑪斯愈來愈不利，各界也觀察後續和平協議落實的狀況。

中東歷史性停戰

根據《英國廣播公司》報導，哈瑪斯與以色列13日確定落實20點和平計畫的第一階段，哈瑪斯釋放生還的20位以色列人質，換取以色列釋放250位巴勒斯坦囚犯與至少1700位以哈衝突戰俘。雖然依約哈瑪斯也要返還陣亡的28具人質遺體，但目前只有還2具，但各方仍將此視為以哈停戰重大里程碑。

美國總統川普同時在埃及宣布，第二階段的談判將開始，他也與埃及、土耳其語卡達簽署將為加薩帶來和平的協議。他也非常高興的指出，此時正是中東歷史性的黎明時刻，對以色列與巴勒斯坦人來說，長久以來的惡夢將逐漸結束。他也提醒以色列總理納坦雅胡，不要在歷史上留下屠夫的罵名。

後續談判水很深

《德國之聲》提到，歐洲高峰會中東與北美研究計畫資深研究員洛維特分析，以哈能夠達成第一階段和平協議很重要，但如今要宣稱全面和平仍為時尚早，還有很多談判關鍵尚未觸及，而且已經談成的協議也要確保雙方落實才是重點。

20點和平條件中，包括哈瑪斯獲得特赦、完全不能參與相關治理、加薩由技術官僚接管、美國與阿拉伯共組「國際穩定部隊」等，許多條件對於如今仍在加薩盤根錯節的哈瑪斯來說相當不利；方案中也要求以色列撤軍，但過去以色列在軍事行動方面也有不好的違約前例，因此各方對下階段談判仍持續關注。

【更多精采內容，詳見 】