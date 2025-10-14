菲中公務船南海碰撞 台美等多國譴責中國危險行為

中國與菲律賓公務船12日在南海中業島海域發生碰撞，中華民國外交部與美、英、日等多個國家分別發表聲明，譴責中方危險行為，並呼籲各方尋求國際法途徑和平解決爭端。

中國海警船與菲律賓漁業局公務船12日在中業島海域碰撞，菲方公布事發影片顯示中方噴射水柱及追逐衝撞；中國海警局則宣稱菲船非法闖入事發海域，無視警告又危險接近中方正常執法的海警艇而導致擦碰。

中華民國駐菲律賓代表處今天在社群平台轉貼外交部聲明，嚴正譴責中國海警在南海區域公然襲擊菲律賓漁業局公務船，罔顧菲國海事官員安全與破壞南海區域和平穩定。

聲明呼籲各方保持克制，尤其中國不應採取任何升高情勢、侵害人身安全、損及南海和平穩定現狀的作為，各方應尋求國際法途徑，包括「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）來和平解決爭端。

另一方面，美國、英國、日本、澳洲、紐西蘭、芬蘭等國駐菲大使館，以及歐盟駐菲代表團，昨天也都譴責中方在南海的危險行為，呼籲中國尊重法治，共同維護印度太平洋區域的和平、開放與穩定。

美國國務院首席副發言人皮戈特（TommyPigott）13日也透過聲明提醒中方，1951年美菲共同防禦條約第4條，適用於在南海任何地點對菲律賓武裝部隊、公務船隻或飛機的武裝攻擊。

菲律賓海岸防衛隊（PCG）發言人塔瑞耶拉（JayTarriela）昨晚在社群平台發文表示，菲律賓海岸防衛隊與漁業局的船艇為漁民提供補給及採買漁獲，以支持漁民生計，但在黃岩島（台灣稱民主礁）及仙賓暗沙海域，再次遭遇中國海警船、民兵船和軍艦的騷擾。

塔瑞耶拉在貼文中說，中國海警船昨天首次在黃岩島海域放送無線電警告，稱菲律賓漁船的存在，可能破壞當地海洋環境。

中國國務院9月公告批准設立「黃岩島國家級自然保護區」，但塔瑞耶拉重申，黃岩島（菲稱為馬辛洛克灘，Bajo de Masinloc）是菲律賓群島不可分割的一部分，只有菲律賓政府有權指定環境保護區。