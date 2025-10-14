公明黨退盟炸鍋！玉木首相呼聲起 高市1周內定生死

根據《東洋經濟在線》14日報導，日本政壇因公明黨宣布退出與自民黨（LDP）的執政聯盟，進入高度流動期，震盪堪比「政壇地震」。公明黨此舉源於自民黨政治獻金醜聞與2025年參院選失利，選擇「退盟」以重塑形象，終結26年自公合作，導致國會多數席次岌岌可危。

自民黨總裁高市早苗正積極備戰預計20日登場的首相指名選舉，推進人事布局，試圖拉攏維新黨或國民民主黨（NDP）補強聯盟，但內部保守派與改革派拉鋸加劇，穩定政局挑戰重重。

與此同時，國民民主黨代表玉木雄一郎成為焦點，政界傳出「玉木首相也行」的聲音。他從14日起展開關鍵會談，權衡與自民或在野黨的合作，憑藉中間路線與務實形象，成為「國會關鍵少數」。若自民少數政府崩盤，玉木可能被推上首相寶座。

這「極其重要的1周」，高市須穩住自民權力，避免內閣倒閣；玉木則面臨抉擇：聯手自民救局，或轉向在野黨重組執政？文章警告，政局流動可能觸發提前大選，影響消費稅改革與日美同盟。公明黨退盟標誌「一黨獨大」時代終結，日本恐步入多黨協商亂局。若談判破裂，「無主政局」將成隱憂。

日本首相選舉，眾議院選舉優先。目前眾議院465席中，高市早苗所在的自民黨黨團佔196席。在野的立憲民主黨、國民民主黨、日本維新會可集結210席，成為高市早苗拜相之路的絆腳石。

從三黨最新表態來看，國民民主黨和立憲民主黨願彼此磋商，維新會聯合黨未改謹慎態度。退出執政聯盟的公明黨表示，不排除與在野黨合作推舉統一候選人。各在野黨有聯手趨勢。