以色列人質曝光2年囚禁生活！被迫陪打牌做飯 結婚紀念日求哈瑪斯1事

以色列時報報導，被俘虜長達兩年終於獲釋後的以色列人質，陸續講述在加薩被哈瑪斯關押的經歷。有一名男子2023年10月7日襲擊當日跟女友一起被哈瑪斯分別押走，如今終於重逢「一起抽兩年來的第一支菸」。有人在結婚紀念日要求洗澡作為紀念，還有的被迫陪看守人打牌、替他們做飯。

32歲的奧爾（Avinatan Or）與23歲女友阿加瑪尼（Noa Argamani）2023年10月7日在音樂節被擄走，當時她在機車後座哭喊求救的畫面成為那場恐攻最令人心碎的畫面之一。此後奧爾被單獨囚禁超過700天，與外界斷絕一切聯繫。直到本周重獲自由，他才第一次見到其他人質，也終於與阿加瑪尼重逢，並分享兩人分離「兩年以來再次一起抽的第一支菸」。

另一名人質波布霍特（Elkana Bohbot）幾乎整段囚禁期間都被用鐵鏈鎖在地道裡。他說自己已經分不清白天黑夜，只記得每次轟炸時，牆壁震動、灰塵四起，他只能祈禱下一秒還能呼吸。但他仍堅持記得結婚紀念日，並要求看守人讓他洗澡當作紀念。一開始看守人拒絕，最後還是鬆開鐵鏈、讓他淋浴。他說，曾經在哈瑪斯控制的電視中看見家人舉牌等待他回家，那一幕是他撐下去的唯一力量。

以色列士兵安格雷斯特（Matan Angrest）在被俘初期遭受極為嚴重的酷刑，而且哈瑪斯不斷灌輸他們「以色列已放棄你們」、「正在準備下一次10月7日突襲」。他透露自己曾多次在轟炸中被瓦礫掩埋又掙扎著爬出來。他的母親描述，「最近4個月，他都被關在黑暗狹窄的地道，現在突然有人端來食物，他反而不知所措」。

人質米蘭（Omri Miran）在加薩被轉移23次，他的弟弟說：「他甚至幫看守人做飯，他們還誇他手藝好。」