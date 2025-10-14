俄艦再現蹤英國和北約水域 6國接棒伴航監控

俄羅斯潛艦近日再度現蹤英國周邊水域，總計6個北大西洋公約組織（NATO）成員國出動11艘水面艦艇，在俄艦行經地中海、直布羅陀海峽、英吉利海峽、北海、波羅的海期間，陸續接棒伴航監控。

英國海軍今天表示，距離上一次出任務監控俄艦不過約兩週，以英格蘭南部普利茅斯（Plymouth）軍港為基地的巡防艦「鐵公爵」（HMS Iron Duke）7日再度出動，對俄羅斯「基洛級」（Kilo-class）柴電動力攻擊型潛艦「諾沃羅西斯克號」（RFN Novorossiysk）展開長達72小時的密切監控。

根據英國海軍資料，「諾沃羅西斯克號」航行期間曾浮出水面。「鐵公爵」與艦載「野貓」（Wildcat）多用途直升機在俄艦航行至英吉利海峽入口前，即已「等著監控」它。這已是「鐵公爵」今年第19次執行監控俄艦任務。

主責武裝部隊事務的英國國防副大臣卡恩斯（AlCarns）說，俄艦「較以往頻繁」通過英吉利海峽；英國海軍24小時、一週7天隨時待命，密切注意俄艦行蹤，以確保英國水域和海底電纜安全。

英國艦艇對俄羅斯潛艦「諾沃羅西斯克號」的監控從地中海開始，由英國海軍直布羅陀快艇戰隊（Gibraltar Fast Boat Squadron）的「短彎刀號」（HMSCutlass）巡邏快艇伴航，直到「諾沃羅西斯克號」穿越直布羅陀海峽，往英吉利海峽前進。

俄羅斯近來持續升高對北約國家的灰色地帶和混合戰威脅態勢，除了侵擾各國水域，更以無人機、軍機侵犯各國空域。鄰近俄羅斯的北約東翼國家遭受的空域侵擾尤其頻繁，北約因此於9月12日啟動「東翼哨兵行動」（Eastern Sentry），英國空軍19日完成首場巡防任務。

10月9日，英國空軍再度出動2架軍機，沿著俄羅斯邊界執行長達12小時的巡防任務，期間有美國空中加油機支援。

英方出動的是現役最先進RC-135「鉚釘」（RivetJoin）電子偵察機、以及P-8A海神式（P-8A Poseidon）海上反潛巡邏機。這2架情蒐偵察用機聯合飛行約1萬6000公里，從北極圈一帶由北往南飛行，途經白俄羅斯和烏克蘭。

英國空軍表示，「鉚釘」可監聽的電磁頻譜和訊號種類寬廣，有助竊聽軍事通訊。P-8A專精反潛作戰，可攜載魚雷和反艦飛彈，此次巡防範圍主要集中於波羅的海水域。