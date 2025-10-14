快訊

高鐵「寧靜車廂」爭議致5種下場 律師：仇孩氛圍加快少子化

前樂天啦啦隊張語芯爆「父女戀」 60歲男友送房承諾跳票

童話愛情夢碎！鄭星一宣布結束9年婚姻

俄艦再現蹤英國和北約水域 6國接棒伴航監控

中央社／ 倫敦13日專電

俄羅斯潛艦近日再度現蹤英國周邊水域，總計6個北大西洋公約組織（NATO）成員國出動11艘水面艦艇，在俄艦行經地中海、直布羅陀海峽、英吉利海峽、北海、波羅的海期間，陸續接棒伴航監控。

英國海軍今天表示，距離上一次出任務監控俄艦不過約兩週，以英格蘭南部普利茅斯（Plymouth）軍港為基地的巡防艦「鐵公爵」（HMS Iron Duke）7日再度出動，對俄羅斯「基洛級」（Kilo-class）柴電動力攻擊型潛艦「諾沃羅西斯克號」（RFN Novorossiysk）展開長達72小時的密切監控。

根據英國海軍資料，「諾沃羅西斯克號」航行期間曾浮出水面。「鐵公爵」與艦載「野貓」（Wildcat）多用途直升機在俄艦航行至英吉利海峽入口前，即已「等著監控」它。這已是「鐵公爵」今年第19次執行監控俄艦任務。

主責武裝部隊事務的英國國防副大臣卡恩斯（AlCarns）說，俄艦「較以往頻繁」通過英吉利海峽；英國海軍24小時、一週7天隨時待命，密切注意俄艦行蹤，以確保英國水域和海底電纜安全。

英國艦艇對俄羅斯潛艦「諾沃羅西斯克號」的監控從地中海開始，由英國海軍直布羅陀快艇戰隊（Gibraltar Fast Boat Squadron）的「短彎刀號」（HMSCutlass）巡邏快艇伴航，直到「諾沃羅西斯克號」穿越直布羅陀海峽，往英吉利海峽前進。

俄羅斯近來持續升高對北約國家的灰色地帶和混合戰威脅態勢，除了侵擾各國水域，更以無人機、軍機侵犯各國空域。鄰近俄羅斯的北約東翼國家遭受的空域侵擾尤其頻繁，北約因此於9月12日啟動「東翼哨兵行動」（Eastern Sentry），英國空軍19日完成首場巡防任務。

10月9日，英國空軍再度出動2架軍機，沿著俄羅斯邊界執行長達12小時的巡防任務，期間有美國空中加油機支援。

英方出動的是現役最先進RC-135「鉚釘」（RivetJoin）電子偵察機、以及P-8A海神式（P-8A Poseidon）海上反潛巡邏機。這2架情蒐偵察用機聯合飛行約1萬6000公里，從北極圈一帶由北往南飛行，途經白俄羅斯和烏克蘭。

英國空軍表示，「鉚釘」可監聽的電磁頻譜和訊號種類寬廣，有助竊聽軍事通訊。P-8A專精反潛作戰，可攜載魚雷和反艦飛彈，此次巡防範圍主要集中於波羅的海水域。

延伸閱讀

搖滾男神性侵兒童判刑29年！獄中遭「刀片割斷喉嚨」慘死

英國、印度發展武器系統合作 敲定4.7億美元飛彈合約

影／難忘西班牙拒增軍費 川普：也許該把他們踢出北約

英國首相施凱爾訪印度

相關新聞

以色列人質曝光2年囚禁生活！被迫陪打牌做飯 結婚紀念日求哈瑪斯1事

以色列時報報導，被俘虜長達兩年終於獲釋後的以色列人質，陸續講述在加薩被哈瑪斯關押的經歷。有一名男子2023年10月7日襲...

簽署和平協議結束加薩戰爭！川普讚「新中東歷史曙光」專家提3疑問

美國總統川普與多國領袖13日在埃及共同簽署加薩宣言，敲定以色列與哈瑪斯長達兩年戰事後的停火協議，稱讚這是「新中東的歷史曙...

川普默許哈瑪斯暫維持加薩治安！武裝分子街頭槍決異己 5天釀33死

路透報導，以哈停火生效後，哈瑪斯極力重建對加薩的掌控，期間暴力鎮壓加薩地方派系已造成至少33人死亡，而哈瑪斯似乎也獲得美...

公明黨退盟炸鍋！玉木首相呼聲起 高市1周內定生死

根據《東洋經濟在線》14日報導，日本政壇因公明黨宣布退出與自民黨（LDP）的執政聯盟，進入高度流動期，震盪堪比「政壇地震...

大學生能忍受放下手機一小時？他發起「重新連結運動」

在美國中央佛羅里達大學（UCF）校園，幾乎每個學生都拿著手機，就算和朋友一起也是如此。筆記型電腦和平板電腦是他們的午餐良伴，耳機是日常配備。等待課堂開始時，許多學生靜靜坐著，沉浸在他們的隨身電子裝置中，很少人和身旁的同學聊天。 有人受不了了，發起無手機社交時間運動。不過，現在大學生能忍受放下手機一小時嗎？

下周入獄！ 沙克吉成首位進巴黎VIP監獄的法國前總統

法國前總統沙克吉（Nicolas Sarkozy）將於下周二（10月21日）前往巴黎市中心的拉桑特監獄（La Santé...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。