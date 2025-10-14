下周入獄！ 沙克吉成首位進巴黎VIP監獄的法國前總統

法國前總統沙克吉（Nicolas Sarkozy）將於下周二（10月21日）前往巴黎市中心的拉桑特監獄（La Santé），開始服刑五年，原因是上個月他被判串謀從利比亞獨裁者格達費（Muammar Gaddafi，已故）處獲得非法選舉資金。沙克吉自2007年至2012年擔任法國總統，他及盟友堅稱此案是左翼的政治迫害。法院罕見地要求他不得延遲服刑以等待上訴，這一決定震驚沙克吉支持者，認為這麼做不公平。

現年70歲的沙克吉否認任何罪行，他的律師團將立即以年齡及法律技術性問題為由，申請從拉桑特監獄釋放他。這座位於巴黎左岸、已有158年歷史的監獄以關押知名人士聞名，近期經過翻新。沙克吉將成為自二戰以來首位入獄的法國領袖，上一次被監禁的法國領袖是二戰期間與納粹合作的菲利普·佩坦（Philippe Pétain），他於1951年在監獄中去世。拉桑特監獄曾關押過如「頭號公敵」 梅斯林（Jacques Mesrine, 1978年越獄）及因戰時驅逐猶太人被定罪的巴黎警察局長帕蓬（Maurice Papon）等名人。

沙克吉將被關押在監獄14區的「弱勢人士」專區，與其他高知名度囚犯同等待遇，僅有一間配有淋浴和小件家具的簡陋單人牢房。他可使用電話聯繫經批准的號碼，每周享有兩次探視權。作為前總統，沙克吉終身享有政府提供的司機、秘書及全天候警察保護，但目前尚不清楚這些待遇如何在監獄中調整。