川普默許哈瑪斯暫維持加薩治安！武裝分子街頭槍決異己 5天釀33死

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
哈瑪斯安全部隊成員12日駐守加薩中部一處難民營。法新社
哈瑪斯安全部隊成員12日駐守加薩中部一處難民營。法新社

路透報導，以哈停火生效後，哈瑪斯極力重建對加薩的掌控，期間暴力鎮壓加薩地方派系已造成至少33人死亡，而哈瑪斯似乎也獲得美方默許，暫時負責當地治安。

兩名加薩安全消息人士透露，自從10月10日正式停火以來，哈瑪斯武裝分子已重返加薩街頭、出現在公共場所。他們行動謹慎，擔心脆弱的停火隨時瓦解。

以哈13日完成最後一批人質移交後，哈瑪斯卡薩姆旅（Al-Qassam Brigades）成員同時出現街頭巡邏。根據路透取得畫面，數十名武裝分子聚集在加薩南部一家醫院外，其中包括隸屬菁英部隊、曾負責押解與看守人質的「暗影單位」。一名安全官員表示，哈瑪斯在停火期間已擊斃32名「與加薩市一個家族有關的幫派成員」，另有6名哈瑪斯人員死亡。

社群媒體13日晚間流傳一段影片，數名蒙面槍手，其中部分人頭綁類似哈瑪斯的綠色頭巾，在街頭以機槍射殺至少7名被迫下跪的男子。

巴勒斯坦分析人士奧瓦達（Reham Owda）認為，哈瑪斯的行動目的是嚇阻那些在戰爭期間與以色列合作、造成局勢不穩的團體；同時也意在展現其安全部門應在未來可能的巴勒斯坦政府中占有一席之地，但以色列將拒絕這一主張。

川普12日前往中東途中，被問及哈瑪斯正在加薩擊殺異己、鞏固自己維持治安地位時，他表示，哈瑪斯已被「臨時允許」負責加薩治安，稱「他們確實想停止問題，我們已批准他們在一段時間內維持治安」。這番言論被解讀為美國默許哈瑪斯的行動。

哈瑪斯方面則強調，不會允許安全真空產生，將繼續「維護公共安全與財產」，並拒絕討論解除武裝問題，聲稱只有在建立巴勒斯坦國後才會繳械，還宣稱無意參與未來加薩的治理機構，但強調加薩的未來應由巴勒斯坦人自行決定，不受外國干涉。

哈瑪斯 巴勒斯坦

