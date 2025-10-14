布拉格新聞影展關注記者處境 聚焦對抗強權壓力

第二屆布拉格新聞影展近期在布拉格舉行，以「壓力下的新聞業」為主題，探討新聞工作者面臨的倫理兩難、審查制度與政治恐嚇，聚焦記者如何在企業、強權與政府施壓下維護新聞獨立與專業誠信。

布拉格新聞影展（Press Play Prague）在官網表示，在政治極化加劇與宣傳氾濫的時代，記者作為追求真相者和民主守門人的角色，比以往任何時候更重要，也更脆弱。今年影展探討媒體與權力之間的複雜互動，審視記者如何在企業、寡頭、政府及其他強權持續施壓的環境下，面對倫理兩難並維持專業誠信。

影展表示，透過精選的片單，讓觀眾親眼目睹新聞業的道德衝突與個人犧牲。「這些影片不僅向那些為追求真相而不惜一切的記者致敬，也嚴肅提醒新聞自由的價值與所面臨的風險。」

在影展競賽單元中，展出記錄俄國監獄的殘酷環境與其對戰爭報導影響的烏克蘭電影Faces of Torture；匈牙利電影The Dynasty則調查匈牙利總理奧班（ViktorOrban）家族的貪腐事件；烏拉圭電影El Facilitador則深入政治操控議題。這些影片呈現各國記者面臨的挑戰，其中The Dynasty獲得本屆「最佳觀眾獎」。

影展還放映紀錄片Truth at a Cost: VladyslavYesypenko's Story，記錄「自由歐洲電台／自由電台」的烏克蘭記者耶西彭科（Vladyslav Yesypenko）2021年在克里米亞遭俄羅斯拘捕，並在獄中遭殘忍虐待的經歷。

他曾說：「我唯一的罪，就是作為一名記者」，所幸他最終獲釋重返烏克蘭。放映結束後，耶西彭科現身與觀眾分享自身經歷，並呼籲重視記者角色。

此外，影展播映Big Boys Gone Bananas!*，講述紀錄片導演葛登（Fredrik Gertten）揭露都樂食品公司（Dole）在尼加拉瓜香蕉園中使用有害農藥的事件，造成農工不孕與健康受損；然而，都樂公司因此發起法律戰，試圖讓葛登感到害怕、屈服與沉默的經歷。放映座談會上，葛登親自分享面對企業壓力的處境，並探討公民社會、媒體與觀眾在保護民主自由上的作用。