簽署和平協議結束加薩戰爭！川普讚「新中東歷史曙光」專家提3疑問

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（中）出席埃及和平峰會，右為巴基斯坦總理夏立夫，左為希臘總理米佐塔基斯。法新社

美國總統川普與多國領袖13日在埃及共同簽署加薩宣言，敲定以色列與哈瑪斯長達兩年戰事後的停火協議，稱讚這是「新中東的歷史曙光」。但是根據白宮公布的協議內容缺乏具體細節。前美國中東特使麥格克（Brett McGurk）指出仍需關注3個疑問，包括哈瑪斯會怎麼利用停火窗口，國際在加薩的臨時安全架構與可行的重建計畫是否正成形。

川普13日閃電訪問以色列並在國會發表演說，隨後飛往埃及參加加薩高峰會，與埃及、卡達和土耳其領袖簽署宣言，成為加薩協議的保證方。川普在和20多名全球領袖舉行會談時說：「今天對全球來說，是偉大的一天，對中東，更是偉大的一天。」他在簽署宣言時，兩度重申，「這份協議將持續有效」。

白宮稍早公布協議內容，將其命名為「川普和平協議」（Trump Peace Agreement）。文件承諾終結逾兩年衝突，描繪一個以「希望、安全與共同繁榮」為願景的中東未來，同時提到「我們理解，持久和平必須讓巴勒斯坦人與以色列人都能繁榮發展，保障其基本人權、安全與尊嚴」，並重申各方將「以外交方式解決爭端，開啟區域新篇章」。但協議內容缺乏具體細節。

CNN報導，前美國中東特使麥格克（Brett McGurk），曾參與以哈停火談判，他認為至少有3個疑問。

首先是哈瑪斯會怎麼做？麥格克指出，上次達成人質協議期間，哈瑪斯趁機用武力奪回加薩掌控權，破壞達成長久和平的機會窗口。這次哈瑪斯似乎又在做相同的事，並轉向對加薩內部人動手。不過，這次協議允許以軍與外國部隊進駐，並獲得多數阿拉伯國家支持，讓哈瑪斯的行動較為受限。若國際要全面重建加薩，必須確保哈瑪斯放棄統治，否則窒礙難行。

其次是臨時的政治與安全架構是否正成形？這次協議另個關鍵是為加薩建立臨時的安全部隊與政治架構。接下來幾周的重點在於：各國是否準備好派兵支援臨時安全部隊，以及是否能成立臨時治理機構，而不陷入曠日廢時的政治內鬥。值得注意的是，美國中央司令部（CENTCOM）已開始在加薩外部署據點，協助監控局勢。要確保臨時安全架構運作奏效，美方角色至關重要。

至於政治機構的組成，最終將由巴勒斯坦人決定由誰參與；但若缺乏美國領導，這一過程可能會陷入數月僵局，而這將正中哈瑪斯下懷。

第三在於是否正研擬可行的加薩重建計畫？加薩的重建將耗時10年甚至更久，所需資金高達數千億美元。若要真正復興加薩，勢必仰賴由美國主導的全球協調行動，並需要有非哈瑪斯的巴勒斯坦人參與，以及美國區域盟友的龐大資源投入。

哈瑪斯

