馬達加斯加總統稱險遭暗殺 已躲入安全地點

陷入困境的馬達加斯加總統拉喬利納今天表示，他在遭遇暗殺未遂後，正在一個「安全地點」躲避，隨著要求他辭職的壓力升高，他呼籲各界遵守憲法。

法新社報導，這場兩度延後的演說，是他自一支叛軍部隊支持反政府抗議、外界一度傳出他已逃離馬達加斯加以來，首度公開對外發表談話。

51歲的拉喬利納（Andry Rajoelina）在直播演說中表示：「自9月25日以來，有人多次企圖暗殺我，甚至發動政變。一群軍方人員與政治人士密謀要殺害我。」

他說：「我被迫尋找一個安全地點來保護我的生命。」但他沒有透露具體藏身處。

這波抗議主要是由年輕示威者發起，最初聚焦於這個貧困國家長期停電和缺水問題，隨後演變成更廣泛的反政府運動，要求拉喬利納下台。

曾擔任首都安塔那那利佛（Antananarivo）市長的拉喬利納是靠著政變上台，他今天呼籲各界尊重憲法，以化解日益嚴峻的政治危機。他說：「只有一種方法能解決這些問題，那就是遵守國內現行憲法。」