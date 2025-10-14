快訊

勞動力高齡化海嘯來襲 中高齡勞工占比邁向5成

酷熱飆37度高溫 吳德榮：這時起恐秋颱與東北季風共伴效應威脅

美國譴責中國海警艇撞菲船 重申美菲防禦條約範圍

中央社／ 華盛頓13日專電

中國海警船與菲律賓公務船昨天於南海碰撞，雙邊互控對方有責。美國國務院今天譴責中國，並重申美菲共同防禦條約適用在南海任何地點對菲國部隊、公務船或飛機的武裝攻擊。

中國海警船與菲律賓漁業局公務船12日在南海中業島海域碰撞，事發影片顯示中方噴射水柱及多次蓄意衝撞。中國海警局則宣稱菲船非法闖入事發海域，無視警告又危險接近中方正常執法的海警艇而導致擦碰，責任全在菲方。

美國國務院首席副發言人皮戈特（Tommy Pigott）今天下午透過聲明表示，美國譴責中國12日在南海中業島附近衝撞並用水柱攻擊菲船的行為，「我們與菲律賓盟友同一陣線，共同對抗中國破壞區域穩定的危險行動」。

皮戈特還說，中國對南海提出的廣泛領土與海洋聲索，以及其日益加劇的脅迫性行動，都是以犧牲鄰國為代價，持續破壞區域穩定，違背其先前和平解決爭端的承諾。

國務院重申，1951年美菲共同防禦條約第4條，適用於在南海任何地點對菲律賓武裝部隊、公務船隻或飛機的武裝攻擊。

菲律賓援引聯合國海洋法公約，主張可獨享200海里專屬經濟區範圍內的資源，中國則以「十段線」聲稱擁有南海大部分海域，雙方聲索範圍重疊而糾紛不斷，以民主礁、仁愛暗沙、仙賓暗沙和鐵線礁等水域為衝突熱點。

美國去年至少兩度對中國於南海的行為提出美菲共同防禦條約適用範圍，其中一次是去年6月，當時菲律賓2艘海軍充氣船執行補給任務時，遭到中國海警一再衝撞及登船，甚至揮舞刀斧。

不過，菲律賓總統府官員當時表示，衝突未觸發這項條約。

南海 菲律賓 美國

延伸閱讀

樂觀美中情勢會降低 美財長：美中有溝通管道

機械公會：匯率影響工具機出口 程度大於關稅變數

美今年度大豆輸華掛零 協會首席代表引退 「一個時代結束」　

業界憂台積電產能大量外移美國 龔明鑫：立足台灣才是優先

相關新聞

赴以國會演說 川普：以哈戰爭結束了

美國總統川普十三日在以色列國會發表演說，表示他提出的停火協議讓以哈戰爭「結束了」，形容當天是「歷史性新中東的黎明」，並重...

哈瑪斯兩階段釋最後20人質 專家：恐需長期心理治療

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯十三日按第一階段加薩停火協議，將仍倖存的全部廿名以色列人質分兩批釋放。以色列總理內唐亞胡十二日晚間...

波蘭到底向不向德國引渡北溪嫌疑人？

（德國之聲中文網）北溪管道爆炸案嫌疑人、現年46歲的烏克蘭男子弗拉基米爾(Volodymyr Z.)已經在9月30日於波蘭被捕。當時，德國聯邦總檢察院向波蘭方面轉發了國際逮捕令。幾天前，華沙地方法院將

圖解以哈停火進度、以軍撤出範圍 還有4大地雷待拆

美國總統川普13日在以色列國會發表演說，表示他提出的停火協議讓以哈戰爭「結束了」，形容當天是「歷史性新中東的黎明」，並重...

赴埃及簽和平協議 川普：很多錢會湧入加薩重建

美國總統川普13日赴埃及主持加薩和平峰會，他在簽署加薩和平協議之後發表演說，川普說，加薩人現在專注的焦點必須是恢復生活，...

首相之路仍有變數 高市早苗社群發文：台灣是珍貴朋友

日本自民黨總裁高市早苗十三日在社群媒體Ｘ發文，表示台灣是與日本共享基本價值的珍貴朋友，期待日台深化合作與交流。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。