勞動力高齡化海嘯來襲 中高齡勞工占比邁向5成

酷熱飆37度高溫 吳德榮：這時起恐秋颱與東北季風共伴效應威脅

墨西哥豪雨引發洪災 至少64死65失聯

中央社／ 墨西哥特南戈德多里亞13日綜合外電報導

墨西哥中部與東部地區近日慘遭洪災侵襲，造成64人喪生，另有65人通報失聯，救援人員今天持續趕往受困地區，設法搶救被洪水隔絕的災民。

法新社報導，上週連日豪雨重創墨西哥多個州，將村莊街道淹成河流，引發多處山崩，並沖毀道路與橋梁。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天表示，約有1萬名軍人投入救災，出動船艇、飛機與直升機，為受困民眾運送重要的糧食與飲用水。

有關當局已設立收容中心安置流離失所者，直升機也來回運送生活必需品，為與外界隔絕的災民提供援助。薛恩鮑姆今天向媒體表示：「我們需要許多航班…才能運送足夠的糧食與水。」

墨西哥國家民防協調官貝拉斯格斯（LauraVelazquez）表示，連日豪雨引發洪水，韋拉克魯斯州（Veracruz）、希達哥州（Hidalgo）與普艾布拉州（Puebla）受創最嚴重。光在希達哥州，據報就有43人失聯。

貝拉斯格斯更新了死亡人數，從12個小時前的47人增至64人，顯示災情迅速擴大。

墨西哥 洪水 豪雨

