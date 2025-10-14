法前總統沙柯吉遭判5年徒刑 傳21日入獄服刑
前法國總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）因涉刑事共謀罪，上月遭法院判處5年有期徒刑。消息人士今天告訴法新社，沙柯吉將自10月21日起在巴黎一所監獄服刑。
現年70歲的沙柯吉將成為法國戰後首位入獄的領袖，也是歐洲聯盟（EU）國家中首位服刑的前國家元首。據悉，他將在巴黎的桑泰監獄（La Sante）服刑。
2007年到2012年擔任法國總統的沙柯吉，因利比亞已故獨裁者格達費（Moamer Kadhafi）資助其2007年競選總統的計畫，而於9月底遭判有罪。
為了確保他在獄中的安全，有關當局預計將加強安全措施，沙柯吉可能會被安置在弱勢囚犯牢房或單獨監禁。
今天稍早，他抵達巴黎金融檢察官辦公室，了解即將入獄的細節。
法新社記者報導，他乘坐一輛配有有色玻璃的車輛抵達，約45分鐘後離開，未發表任何評論。隨後，法新社攝影記者看到他返回住處。
沙柯吉否認相關指控，並對他遭定罪的判決提出上訴。
