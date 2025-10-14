川普和中東3國簽加薩宣言 埃及：將召開重建會議

埃及總統塞西今天指出，加薩協議「結束了人類歷史上痛苦的一章，為中東地區開啟和平與穩定的新時代」，且埃及將主辦一場關於加薩走廊重建的會議。

法新社報導，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）持續2年的戰爭目前處於停火狀態，塞西（Abdel Fattah al-Sisi）今天跟停火協議的其他保證國領袖簽署加薩宣言。

塞西表示，這是和平的「歷史性一天」，為以巴「兩國方案」（two-state solution）奠定了基礎。

他還提到，埃及將主辦一場關於加薩走廊重建的會議。

塞西說道：「埃及會在未來幾天跟美國與其他夥伴合作，為加薩走廊的重建奠定基礎，我們打算主辦一場初期復原、重建和發展的會議。」

美國總統川普（Donald Trump）稍早訪問以色列後，再前往埃及參與加薩峰會，他跟埃及、卡達和土耳其的領袖簽署宣言，成為加薩協議的保證方。

作為川普終結加薩戰爭計畫的一環，哈瑪斯今天已經釋放20位以方人質並移交4具人質遺體；以色列獄政當局則表示，以國已釋放1968名囚犯，其中大多為巴勒斯坦人。