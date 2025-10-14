赴埃及簽和平協議 川普：很多錢會湧入加薩重建

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。(路透)
美國總統川普。(路透)

美國總統川普13日赴埃及主持加薩和平峰會，他在簽署加薩和平協議之後發表演說，川普說，加薩人現在專注的焦點必須是恢復生活，川普並指出，很多資金將會湧入加薩協助重建。

以色列總理內唐亞胡和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領袖代表均未參與在埃及舉行的和平峰會，現階段也不清楚和平協議的具體內容；埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）致詞時則提到「兩國方案」（two-state solution），但沒有得到川普的呼應。

川普13日結束訪問耶路撒冷後，隨即啟程前往埃及度假勝地夏姆錫克鎮（Sharm El-Sheikh）主持加薩和平峰會，川普在致詞時表示，大家現在都以20點和平計畫為基礎，朝長久的和平前進，並認為現在已經進入第三和第四階段。

以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯日前達成第一階段和平計畫，哈瑪斯13日釋放所有還存活的人質，以色列也釋放約2000名遭囚禁、拘留的巴勒斯坦人。

川普說，很多資金將會湧入加薩，協助加薩重建，並指出很多富有、強大的國家從上周開始陸續與他接觸，表達他們願意投入必要的資金來幫忙重建加薩，「這會是很多錢」。

川普也說，他未來有可能擴大和平委員會的規模，指大家都想加入和平委員會。

根據川普提出的20點計畫，加薩在取得和平之後，會由暫時性的非政治性委員會接管日常事務；計畫指出，該委員會會由有資格的巴勒斯坦人及國際專家組成，並由一個過渡性的國際組織「和平委員會」（Board of Peace）監管，由川普擔任委員會主席。

川普 埃及 巴勒斯坦

