以色列釋放1968名囚犯 哈瑪斯移交兩具人質遺體

中央社／ 耶路撒冷13日綜合外電報導

以色列監獄管理局今天表示，根據加薩停火協議，已釋放近2000名在押人士，其中多數為巴勒斯坦人。以軍並指出，哈瑪斯今天將兩名以色列人質的遺體移交給紅十字會。

法新社報導，以色列監獄管理局在聲明中指出，「共有1968名恐怖分子從全國各地的多座監獄被轉移到奧弗（Ofer）監獄與凱齊奧特（Ktziot）監獄」。

聲明補充說：「在監獄內完成必要程序並獲得政治當局批准後，所有恐怖分子已從奧弗監獄釋放到（約旦河西岸）與東耶路撒冷，並從凱齊奧特監獄釋放到克瑞沙洛（Kerem Shalom）。」克瑞沙洛是通往加薩走廊（Gaza Strip）的其中一個邊境通道。

以色列軍方表示，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）今天將兩名遭扣押於加薩的以色列人質遺體交移交給紅十字會（Red Cross），另有兩名人質的遺體也預計將移交。

以軍表示：「根據紅十字會提供的資訊，兩具已故人質的棺木已交給他們保管，目前正運往加薩走廊，由以色列國防軍（IDF）與以色列安全局（ISA）部隊接收。」

以軍並補充：「接下來，還將再移交另外兩具已故人質的棺木。

另外，美國總統川普（Donald Trump）今天在埃及舉行的加薩高峰會上與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）會面，這是兩人8年來首次見面並握手致意。

