大阪世博落幕 台灣TECH WORLD館吸引110萬人進館體驗

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
歷時184天的2025大阪世界博覽會13日正式落幕，台灣的TECH WORLD館也在當天以息燈活動作結，台灣館半年來吸引110萬名觀眾進館體驗。圖／貿協提供
歷時184天的2025大阪世界博覽會13日正式落幕，台灣的TECH WORLD館也在當天以息燈活動作結，台灣館半年來吸引110萬名觀眾進館體驗。圖／貿協提供

歷時184天的2025大阪世界博覽會今（13）日落幕，台灣的TECH WORLD館也在當天舉行「閉館儀式」，以象徵圓滿落幕與精神延續的「息燈儀式」為活動作結，象徵活動「停息、謝幕」，但不「熄滅」。熄燈儀式中，展館燈光緩緩暗下，現場全體工作人員彼此擁抱，在掌聲與笑聲中，共同見證這段跨越半年、充滿挑戰與榮耀的旅程。

黃志芳與TECH WORLD館館長邱揮立共同向第一線導覽員、警衛、清潔隊與工程團隊頒發感謝狀，並特別致謝台灣後勤與技術支援團隊的長期協助。黃志芳致詞時表示，圓滿謝幕不是結束，而是延續。相信連結、相信共好，這份信念會成為繼續前行的力量。

黃志芳說，TECH WORLD館所倡導的共好精神，呼應本屆世博主題，透過TECH WORLD館，在世博向世界詮釋了：台灣，這一個小小多山的國家，是何等的美麗、何等的偉大。

TECH WORLD館自2025年4月開館以來，透過生命劇場、自然劇場與未來劇場三大沉浸式體驗，串連人類、自然與科技的對話，傳達「共好」的策展理念。展期半年來共吸引超過 110萬名觀眾進館體驗，並接待來自超過60個國家逾4000人次的官方及貴賓代表團，舉辦超過300場藝文表演與跨國交流活動，以多元形式呈現台灣的創意與文化能量。

TECH WORLD館的「生命劇場」9月以「生命劇場」榮獲World Expolympics國際設計獎「最佳展示獎銅牌（Best Exhibit/Display）」肯定，成為世博園區矚目的亮點之一。

