韓外長：川普恐缺席APEC峰會

南韓外交部長趙顯十三日表示，美國總統川普將在亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會期間訪南韓，與南韓總統李在明舉行雙邊峰會，但川普可能不出席十月卅一日至十一月一日的ＡＰＥＣ領袖會議。

趙顯在國會答詢被問及川普是否會訪韓，他回答「會」，但表示他認為川普無法出席ＡＰＥＣ峰會的可能性很大。

韓聯社報導，韓美雙方目前協調川普廿九日訪韓，停留兩天一夜，參加ＡＰＥＣ工商領袖會議。這表示川普在峰會前一天就會離開南韓。趙顯說，川普應該會在ＡＰＥＣ峰會舉行地慶州與李在明會談。