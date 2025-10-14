首相之路仍有變數 高市早苗社群發文：台灣是珍貴朋友

日本自民黨總裁高市早苗十三日在社群媒體Ｘ發文，表示台灣是與日本共享基本價值的珍貴朋友，期待日台深化合作與交流。

高市早苗四日贏得自民黨總裁選舉後，賴清德總統曾在Ｘ以日文發文祝賀，表示高市是台灣堅定不移的朋友，盼將台日關係提升到新的階段，成為印太地區安全穩定力量。

對此，高市十三日在貼文中回應，「就任自民黨總裁後，誠摯感謝各界送上溫暖祝賀訊息。對日本而言，台灣是共享基本價值、擁有緊密經濟關係與人員密切往來的極為重要夥伴，也是珍貴的朋友。我期待日台之間的合作與交流能夠近一步深化」。

發文引來不少日網友回應，表示「台灣人民一直對日本充滿友誼與溫暖，希望在高市總裁帶領下，日台之間交流能更加活躍」。

不過，自民黨與共組執政聯盟的公明黨決裂，讓高市出任首相之路出現變數。持續廿六年的「自公」合作體制結束，主因是高市任命曾嚴厲抨擊公明黨的麻生太郎出任副總裁，以及曾涉及政治獻金記載不實案的萩生田光一擔任代理幹事長。公明黨代表齊藤鐵夫說，兩黨分手是因有關「政治與金錢」的方向不同，要求自民黨加強規範企業與團體政治獻金，但未獲明確回應。

日本首相指名選舉最快廿日在參眾兩院全體會議進行，獲得過半票數者當選首相，如果無人過半，則由前兩名進行決選，得票多者當選。目前眾議院共有四六五席，過半為二三三席，其中自民黨一九六席。由於有廿四席的公明黨已表態不會在首相選舉投給高市，自民黨必須單打獨鬥。

如果立憲民主黨（一四八席）、國民民主黨（廿七席）、日本維新會（卅五席）達成合作，共推首相候選人，可集結二一○票，超越高市票數。共同社報導，消息人士透露，這三大在野黨計畫十四日舉行三黨幹事長會談，協調共推首相候選人。