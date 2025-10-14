哈瑪斯兩階段釋最後20人質 專家：恐需長期心理治療

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯十三日按第一階段加薩停火協議，將仍倖存的全部廿名以色列人質分兩批釋放。以色列總理內唐亞胡十二日晚間引用聖經經文說，「這是令人動容的一夜、淚流與歡慶的一夜；我們的孩子將回到國境」。

十三日許多以色列人在該國南部、距離加薩很近的雷姆等待，於路旁揮舞以色列國旗，迎接人質搭乘的車隊。另有數百名以色列群眾聚集在特拉維夫著名的「人質廣場」熱烈地歡呼雀躍，高舉貼有這些人質照片的海報。

在廿四歲年輕鋼琴家奧赫爾在以色列北部拉范老家，親朋好友穿印有他肖像的Ｔ恤一起看電視直播，他母親激動高喊他的名字，現場歡聲雷動。

哈瑪斯十三日依約將前述廿人分兩批移交給加薩的紅十字國際委員會（ＩＣＲＣ）代表，第一批七人、第二批十三人。ＩＣＲＣ當天稍晚也證實，哈瑪斯上午八時在連結加薩中部和西部的扎里姆走廊，將首批移交給該會；第二批則在加薩南部城市汗尤尼斯獲釋後，由該會護送返以。

以色列軍方十三日表示，倖存的廿人目前都在以色列境內。這些甫獲釋的人質前往以色列南部一個初步的接收點，並在該處和引頸翹望他們平安歸來的家屬團圓。其中有德以雙重國籍的雙胞胎兄弟齊夫．柏曼與加利．柏曼，在遭綁架兩年多後終於相見。

哈瑪斯前年十月七日突襲以色列與加薩邊界附近的以色列社區，當時廿六歲的柏曼兄弟在諾瓦音樂節附近的卡法阿扎遭哈瑪斯擄走。

與此同時，以色列監獄管理局說，十三日已將一九六八名巴勒斯坦囚犯和兩年來未經控罪就遭以方關押的加薩巴勒斯坦人，分兩批移監，均由監所管理員及警方戒護。首批從以色列的歐佛監獄移往以色列占領的約旦河西岸地區；第二批從以色列的凱柴歐特監獄移往以色列南部的克瑞沙洛。

專家提醒，部分受害者恐面臨終生心理治療。臨床心理學博士加德爾指出，獲釋人質恐患有一系列心理狀況，從內疚感、焦慮、抑鬱、噩夢到創傷後壓力症候群；人質長期遭關在暗無天日的地道中，可能需確認他們的感官問題，且不可操之過急地處理。