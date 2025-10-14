火中東威脅停止庇護 迫哈瑪斯低頭

華爾街日報報導，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯原本拒絕接受美國總統川普提出的加薩和平方案，美國聯合埃及、卡達和土耳其施壓，這些中東國家威脅停止庇護哈瑪斯，迫使哈瑪斯同意釋放人質。

報導說，流亡的哈瑪斯政治局主席與首席談判代表哈雅初次看到川普的加薩和平計畫時，斷然拒絕；該計畫要求哈瑪斯解除武裝，並採取具體措施確保以色列結束戰爭。但過沒多久，哈瑪斯告訴阿拉伯調解員，他們同意該計畫；計畫內容未變，但哈瑪斯面臨的壓力變了。

官員透露，埃及與卡達告訴哈雅，此協議是他終結戰爭的最後機會。埃及與卡達敦促哈瑪斯理解，扣押人質已成戰略負擔，讓以色列具備正當理由繼續作戰。

隔天，土耳其也加入施壓哈瑪斯行列；土耳其警告哈瑪斯，若不同意該計畫，將被剝奪一切政治與外交掩護；卡達與土耳其不會再接納哈瑪斯政治高層，埃及則會停止主張哈瑪斯在加薩戰後統治中具備發言權。

外部壓力與內部譴責讓哈瑪斯同意釋放在加薩的所有人質，簽署川普的第一階段和平協議，放棄在談判桌上最重要的籌碼，也讓川普有機會宣布勝利。

智庫「歐洲外交關係協會」巴勒斯坦專家穆斯塔法表示，「哈瑪斯承受來自中東調解員的龐大壓力，深諳事態持續發展恐讓他們難以在政治上生存，尤其哈瑪斯支持率每況愈下」。

哈瑪斯駐伊朗代表卡杜米被問到哈瑪斯被迫妥協時表示，哈瑪斯支持川普的提議，因為該計畫保證巴勒斯坦人不會被迫離開加薩，並為人道援助與重建鋪路。