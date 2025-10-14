赴以國會演說 川普：以哈戰爭結束了

美國總統川普十三日在以色列國會發表演說，表示他提出的停火協議讓以哈戰爭「結束了」，形容當天是「歷史性新中東的黎明」，並重申美國對以色列的支持。以色列國會表示，計畫串聯全球國會提名川普爭取明年諾貝爾和平獎。

根據該協議，哈瑪斯十三日釋放了廿名以色列人質，以色列釋放近兩千名巴人囚犯。川普在逾一小時演說中，稱今天是個充滿「深刻喜悅與希望的日子」，還稱讚在以色列國內外具爭議性的總理內唐亞胡，是「擁有非比尋常勇氣的男子漢」，聽眾席隨即傳出支持內唐亞胡的人士高喊內唐亞胡的暱稱「畢比」。

川普感謝協助達成加薩停火協議的阿拉伯國家，稱各國合作達成令人難以置信的成功。他說，以色列將迎來「黃金時代」，整個中東都將來到「黃金時代」，以巴人民漫長又痛苦的夢魘「如今結束」，中東國家應別再樹敵，合作創造機會及繁榮而非製造武器，轉而聚焦投資興建學校、製藥、產業和人工智慧（ＡＩ）。

川普還說，他提供給內唐亞胡的美國武器為以色列帶來和平，以色列靠「武器的力量」，贏得一切可以贏得的事物。

川普認為，前年十月七日巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯對以色列的襲擊，是猶太人自二戰期間遭納粹德國大屠殺以來，「對神最邪惡的褻瀆之一」。他重申美國的挺以立場，「請各位以色列人知道，美國會是以下這兩個永恆誓約的一分子，那就是『永誌不忘、絕不重蹈覆轍』」。

川普聲稱，「幾乎全中東」已支持其加薩廿點和平計畫，主張戰後加薩非軍事化與哈瑪斯將交出武器。他演說時，以色列的阿拉伯裔在野黨國會議員歐德舉一張標語並高喊「承認巴勒斯坦國」，但隨即遭請出議場。

以色列國會議長歐哈納盛讚川普是「和平總統」，「世界需要更多川普」，以色列國會計畫串聯全球國會提名他為明年諾貝爾和平獎得主。一旁的內唐亞胡補充說，川普獲獎只是時間問題，打算先提名川普為「以色列獎」候選人。

川普預定十三日在埃及度假勝地夏姆錫克和東道主埃及總統塞西，共同主持加薩和平峰會。原先傳出內唐亞胡也將出席該峰會，但他臨時以峰會舉行時間正值猶太節日「住棚節」為由缺席。外交消息人士十二日對法新社說，停火協議的調解國將在該峰會簽署文件，以作為確保該協議落實的擔保國。阿拉伯聯盟秘書長阿波蓋特十二日聲明，該協議代表通往以巴「兩國方案」一條不可逆道路的開端。

不過，鑑於有四項主要議題尚未納入目前的停火協議，可能是後續談判的爭點。

根據川普和平計畫，戰後加薩由巴勒斯坦技術官僚委員會治理，而非哈瑪斯。哈瑪斯稱對此持開放態度，但細節有待協商；哈瑪斯也必須繳械，其戰士可尋求特赦或離開加薩流亡海外，這也是以方提出的關鍵性要求，然而哈瑪斯至今仍反對，相關各方也尚未進行協商。

另在該計畫的框架下，新組建的一支國際維穩部隊將負責戰後加薩安全，但這也不在目前的協議中，哪些國家派兵、之後如何執行任務與究竟能否發揮效果等都有待商榷。目前的協議仍允許以軍在整個加薩駐紮，尚不清楚以方何時、在什麼條件下才會同意全面撤軍。