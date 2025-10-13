以民眾喜迎倖存人質回家 英媒：政府恐因人質事件面臨檢討

遭哈瑪斯組織拘禁兩年倖存的20名以色列人質，目前都已返國。成千上萬民眾湧入特拉維夫市中心「人質廣場」，揮舞國旗並大聲呼喊，歡迎人質回家。然而，以色列民眾喜迎人質回家的同時，也在尋找答案。英國天空新聞報導，以色列政府未來幾天乃至幾周可能將面臨嚴格審查，人們想知道，為何以色列著名的情報和國防機構會遭遇如此災難性的失敗。

天空新聞指出，以色列喜迎人質返國的背後，藏著悲傷和反思。2023年10月7日的襲擊，是以色列1948年建國以來所遭遇的最致命襲擊，顛覆了以國的安全感和團結。超過1000人在襲擊中被殺害，數百人被挾持在加薩。

對於從未放棄爭取人質返家的人質家屬而言，這是個結束，也是個開始。現在倖存的人質返國，人們將注意力轉向未能生還的人質。官員表示，確認遺體身分和返還遺體需要時間。對一些家庭而言，結束痛苦仍遙不可及。

在接下來的幾天乃至幾周，以色列政府可能將面臨嚴格審視。人們想知道，為何以色列著名的情報和國防機構未能防範哈瑪斯襲擊？以色列總理內唐亞胡將承擔什麼樣的責任？內唐亞胡先前就遭到嚴厲批評，認為他在哈瑪斯襲擊前犯下失誤，以及拖延許久未能救出人質。

天空新聞說，以色列喜迎人質回家的同時，也在尋找答案。但至少現在，經過超過兩年的等待，倖存的人質終於回家。