以民眾喜迎倖存人質回家 英媒：政府恐因人質事件面臨檢討

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
以色列民眾13日在特拉維夫附近城市拉馬干的謝巴醫院揮舞國旗，並舉著畫有獲釋人質卡爾馮肖像的橫幅。歐新社
以色列民眾13日在特拉維夫附近城市拉馬干的謝巴醫院揮舞國旗，並舉著畫有獲釋人質卡爾馮肖像的橫幅。歐新社

哈瑪斯組織拘禁兩年倖存的20名以色列人質，目前都已返國。成千上萬民眾湧入特拉維夫市中心「人質廣場」，揮舞國旗並大聲呼喊，歡迎人質回家。然而，以色列民眾喜迎人質回家的同時，也在尋找答案。英國天空新聞報導，以色列政府未來幾天乃至幾周可能將面臨嚴格審查，人們想知道，為何以色列著名的情報和國防機構會遭遇如此災難性的失敗。

天空新聞指出，以色列喜迎人質返國的背後，藏著悲傷和反思。2023年10月7日的襲擊，是以色列1948年建國以來所遭遇的最致命襲擊，顛覆了以國的安全感和團結。超過1000人在襲擊中被殺害，數百人被挾持在加薩。

對於從未放棄爭取人質返家的人質家屬而言，這是個結束，也是個開始。現在倖存的人質返國，人們將注意力轉向未能生還的人質。官員表示，確認遺體身分和返還遺體需要時間。對一些家庭而言，結束痛苦仍遙不可及。

在接下來的幾天乃至幾周，以色列政府可能將面臨嚴格審視。人們想知道，為何以色列著名的情報和國防機構未能防範哈瑪斯襲擊？以色列總理內唐亞胡將承擔什麼樣的責任？內唐亞胡先前就遭到嚴厲批評，認為他在哈瑪斯襲擊前犯下失誤，以及拖延許久未能救出人質。

天空新聞說，以色列喜迎人質回家的同時，也在尋找答案。但至少現在，經過超過兩年的等待，倖存的人質終於回家。

相關新聞

以國國會擬提名諾貝爾和平獎 川普談話一度被打斷

美國總統川普13日於以色列國會發表談話指出，這是他擺平的第8場戰爭，「人質獲釋了！」不過，現場有人向川普大喊口號，讓他的...

首相之路仍有變數 高市早苗社群發文：台灣是珍貴朋友

日本自民黨總裁高市早苗十三日在社群媒體Ｘ發文，表示台灣是與日本共享基本價值的珍貴朋友，期待日台深化合作與交流。

韓外長：川普恐缺席APEC峰會

南韓外交部長趙顯十三日表示，美國總統川普將在亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會期間訪南韓，與南韓總統李在明舉行雙邊峰會，但川普可...

哈瑪斯兩階段釋最後20人質 專家：恐需長期心理治療

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯十三日按第一階段加薩停火協議，將仍倖存的全部廿名以色列人質分兩批釋放。以色列總理內唐亞胡十二日晚間...

火中東威脅停止庇護 迫哈瑪斯低頭

華爾街日報報導，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯原本拒絕接受美國總統川普提出的加薩和平方案，美國聯合埃及、卡達和土耳其施壓，這些中...

赴以國會演說 川普：以哈戰爭結束了

美國總統川普十三日在以色列國會發表演說，表示他提出的停火協議讓以哈戰爭「結束了」，形容當天是「歷史性新中東的黎明」，並重...

