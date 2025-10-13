川普：以色列已達戰場目標 現需推動中東和平

美國總統川普今天在以色列國會發表演說，他指出，以國與哈瑪斯作戰兩年，期間並和真主黨及伊朗爆發衝突之後，其在戰場方面已達成終極目標，現在必須致力在中東地區推動和平。

美聯社報導，儘管美國斡旋的以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）休戰協議仍相當脆弱，川普（Donald Trump）決心把握機會，為中東區域尋求難得的和諧前景。

他今天在以色列國會（Knesset）受到英雄式熱烈歡迎，並宣布：「未來世代將會記住，這是一切開始出現改變的時刻。」

這位美國共和黨籍總統也藉機清算政治恩怨，批評前民主黨籍總統拜登（Joe Biden）跟歐巴馬（BarackObama）。他還向自己的支持者致謝，並稱讚也在台下聆聽演講的重要金主艾德森（Miriam Adelson）。

川普稱以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）是「最偉大的戰時領袖之一」，甚至出人意料地呼籲以國總統赦免他。尼坦雅胡面臨貪腐指控，不過他在加薩戰爭期間多次延後出庭作證。

川普敦促以色列不要陷入戰爭泥淖，應放眼戰後局勢，並表示以國「已透過武力贏得所有能贏得的一切」。

他強調：「你們已經贏了。現在是時候將在戰場擊潰恐怖分子的勝利，轉化成為整個中東地區帶來和平跟繁榮的終極獎賞。」

川普承諾協助重建衝突期間遭到嚴重破壞的加薩走廊（Gaza Strip），並敦促巴勒斯坦人「永遠放棄恐怖與暴力之路」。

他說：「經歷巨大苦難、死亡與困頓之後，現在是把心力放在扶助自己人民的時候，而非試圖摧毀以色列。」

川普甚至向伊朗喊話，表示「友誼及合作之手永遠敞開」。以色列與伊朗今年稍早短暫交戰時，他曾下令轟炸伊朗境內3處核設施。

尼坦雅胡盛讚川普是「以色列在白宮有史以來最偉大的朋友」，承諾未來會持續與川普合作。

以色列國會議員熱情歡迎川普，他們呼喊川普的名字，並多次起立鼓掌向他致敬。台下一些人戴著類似川普「讓美國再次偉大」（MAGA）帽款的紅帽，但上面的字樣寫著「和平總統川普」（Trump, The PeacePresident）。

川普現已出發前往埃及，將與20多國領袖舉行加薩和平峰會。由於以色列國會的一連串致詞活動超出預期時間，川普原定行程延誤了幾個小時。