川普：以色列已達戰場目標 現需推動中東和平

中央社／ 耶路撒冷13日綜合外電報導
美國總統川普今天在以色列國會發表演說。 美聯社
美國總統川普今天在以色列國會發表演說。 美聯社

美國總統川普今天在以色列國會發表演說，他指出，以國與哈瑪斯作戰兩年，期間並和真主黨及伊朗爆發衝突之後，其在戰場方面已達成終極目標，現在必須致力在中東地區推動和平。

美聯社報導，儘管美國斡旋的以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）休戰協議仍相當脆弱，川普（Donald Trump）決心把握機會，為中東區域尋求難得的和諧前景。

他今天在以色列國會（Knesset）受到英雄式熱烈歡迎，並宣布：「未來世代將會記住，這是一切開始出現改變的時刻。」

這位美國共和黨籍總統也藉機清算政治恩怨，批評前民主黨籍總統拜登（Joe Biden）跟歐巴馬（BarackObama）。他還向自己的支持者致謝，並稱讚也在台下聆聽演講的重要金主艾德森（Miriam Adelson）。

川普稱以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）是「最偉大的戰時領袖之一」，甚至出人意料地呼籲以國總統赦免他。尼坦雅胡面臨貪腐指控，不過他在加薩戰爭期間多次延後出庭作證。

川普敦促以色列不要陷入戰爭泥淖，應放眼戰後局勢，並表示以國「已透過武力贏得所有能贏得的一切」。

他強調：「你們已經贏了。現在是時候將在戰場擊潰恐怖分子的勝利，轉化成為整個中東地區帶來和平跟繁榮的終極獎賞。」

川普承諾協助重建衝突期間遭到嚴重破壞的加薩走廊（Gaza Strip），並敦促巴勒斯坦人「永遠放棄恐怖與暴力之路」。

他說：「經歷巨大苦難、死亡與困頓之後，現在是把心力放在扶助自己人民的時候，而非試圖摧毀以色列。」

川普甚至向伊朗喊話，表示「友誼及合作之手永遠敞開」。以色列與伊朗今年稍早短暫交戰時，他曾下令轟炸伊朗境內3處核設施。

尼坦雅胡盛讚川普是「以色列在白宮有史以來最偉大的朋友」，承諾未來會持續與川普合作。

以色列國會議員熱情歡迎川普，他們呼喊川普的名字，並多次起立鼓掌向他致敬。台下一些人戴著類似川普「讓美國再次偉大」（MAGA）帽款的紅帽，但上面的字樣寫著「和平總統川普」（Trump, The PeacePresident）。

川普現已出發前往埃及，將與20多國領袖舉行加薩和平峰會。由於以色列國會的一連串致詞活動超出預期時間，川普原定行程延誤了幾個小時。

川普 以色列 美國

延伸閱讀

俄前總統：美若供烏戰斧飛彈對所有人不利 尤其是川普

美股早盤／川普說「一切都會沒事」道瓊漲逾400點 台積電勁揚約6%

以國國會擬提名諾貝爾和平獎 川普談話一度被打斷

在以色列國會演說重申挺以 川普：今天中東露出歷史性曙光

相關新聞

以國國會擬提名諾貝爾和平獎 川普談話一度被打斷

美國總統川普13日於以色列國會發表談話指出，這是他擺平的第8場戰爭，「人質獲釋了！」不過，現場有人向川普大喊口號，讓他的...

首相之路仍有變數 高市早苗社群發文：台灣是珍貴朋友

日本自民黨總裁高市早苗十三日在社群媒體Ｘ發文，表示台灣是與日本共享基本價值的珍貴朋友，期待日台深化合作與交流。

韓外長：川普恐缺席APEC峰會

南韓外交部長趙顯十三日表示，美國總統川普將在亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會期間訪南韓，與南韓總統李在明舉行雙邊峰會，但川普可...

哈瑪斯兩階段釋最後20人質 專家：恐需長期心理治療

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯十三日按第一階段加薩停火協議，將仍倖存的全部廿名以色列人質分兩批釋放。以色列總理內唐亞胡十二日晚間...

火中東威脅停止庇護 迫哈瑪斯低頭

華爾街日報報導，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯原本拒絕接受美國總統川普提出的加薩和平方案，美國聯合埃及、卡達和土耳其施壓，這些中...

赴以國會演說 川普：以哈戰爭結束了

美國總統川普十三日在以色列國會發表演說，表示他提出的停火協議讓以哈戰爭「結束了」，形容當天是「歷史性新中東的黎明」，並重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。