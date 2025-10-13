快訊

情牽20年！李國超、高欣欣婚禮敲定了 喜帖曝光

輝達北士科卡關 台新新光金證實「接獲北市府來函」提2點說明

中職／台灣大賽賽程看這裡！史上第6度猿象爭霸 兄弟拚史上最多11冠

英國第6艘機敏級核潛艦完成關鍵潛航測試

中央社／ 倫敦13日專電

英國第6艘「機敏級」（Astute class）核動力攻擊型潛艦（SSN）近日完成關鍵潛航測試，往正式加入海軍服役更進一步。

英國規劃建造7艘「機敏級」核動力攻擊型潛艦，現役5艘，仍在測試和建造階段的第6艘和第7艘分別名為阿加曼儂（HMS Agamemnon）和阿基里斯（HMSAchilles），皆取自希臘史詩神話。

英國國防部今天表示，「阿加曼儂號」近日成功通過首次潛航測試。測試為期2天，在軍工業巨擘「英國航太系統公司」（BAE Systems）位於英格蘭西北部巴羅因弗內斯（Barrow-in-Furness）的船塢進行。

測試項目涵蓋多項艦上系統及功能，例如確保潛艦能夠順利上浮的壓載艙，並由海軍工程師測量確認潛艦在上浮和下潛狀態的重心位置。

「阿加曼儂號」長度97公尺，排水量7400噸，配備先進核子科技及偵察、感測等系統，可在完全不浮出水面的情況下，環行地球一週。

一如其他「機敏級」潛艦，「阿加曼儂號」將攜載常規武器，包括「戰斧」（Tomahawk）長程陸攻型巡弋飛彈和「旗魚」（Spearfish）重型魚雷，有助英國提升對海基核嚇阻設施、航空母艦打擊群及水下關鍵基礎設施的防衛能力。

「阿加曼儂號」於去年4月舉行命名和擲瓶儀式，使用的是在地釀酒廠生產的啤酒。

潛艦 英國 軍工

延伸閱讀

國防部承認潛艦跳票：海鯤11月完成「有很大挑戰」

好意外！凱特王妃、Lisa撞衫了，相隔4年穿同款格紋洋裝！

搖滾男神性侵兒童判刑29年！獄中遭「刀片割斷喉嚨」慘死

經濟日報社論／慎防英法兩國潛在金融風險

相關新聞

以國國會擬提名諾貝爾和平獎 川普談話一度被打斷

美國總統川普13日於以色列國會發表談話指出，這是他擺平的第8場戰爭，「人質獲釋了！」不過，現場有人向川普大喊口號，讓他的...

以國音樂家遭俘738日獲釋 親友：家中鋼琴等他彈奏

包含24歲鋼琴家奧赫爾在內20名以色列倖存人質，在今天、也就是遭俘擄第738天獲釋。奧赫爾故鄉鄰里得知他獲釋後歡聲雷動，...

年輕人爆發抗議後 馬達加斯加總統據信搭機離境

路透13日引述法國國際廣播電台（RFI）報導，馬達加斯加總統拉喬利納在與法國總統馬克宏達成一項協議後，據信搭乘法國軍用飛...

加薩人質獲釋 被囚分離2年德國雙胞胎兄弟感人重逢

在被哈瑪斯囚禁於加薩長達738天後，最後20名以色列人質今天全數獲釋返國，其中包括2名擁有德以雙重國籍的雙胞胎兄弟齊夫與...

在以色列國會演說重申挺以 川普：今天中東露出歷史性曙光

正出訪中東的美國總統川普13日在以色列國會發表演說，他形容當天是1個嶄新的中東，露出歷史性的曙光，並重申美國對以色列的支...

加薩和平峰會登場 埃及讚揚川普停火計畫奏效

美國總統川普和埃及總統塞西13日在埃及共同主持加薩和平峰會，正式宣告加薩戰爭結束。埃及外交部長讚揚川普政府提出的多階段停...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。