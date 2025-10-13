英國第6艘機敏級核潛艦完成關鍵潛航測試

英國第6艘「機敏級」（Astute class）核動力攻擊型潛艦（SSN）近日完成關鍵潛航測試，往正式加入海軍服役更進一步。

英國規劃建造7艘「機敏級」核動力攻擊型潛艦，現役5艘，仍在測試和建造階段的第6艘和第7艘分別名為阿加曼儂（HMS Agamemnon）和阿基里斯（HMSAchilles），皆取自希臘史詩神話。

英國國防部今天表示，「阿加曼儂號」近日成功通過首次潛航測試。測試為期2天，在軍工業巨擘「英國航太系統公司」（BAE Systems）位於英格蘭西北部巴羅因弗內斯（Barrow-in-Furness）的船塢進行。

測試項目涵蓋多項艦上系統及功能，例如確保潛艦能夠順利上浮的壓載艙，並由海軍工程師測量確認潛艦在上浮和下潛狀態的重心位置。

「阿加曼儂號」長度97公尺，排水量7400噸，配備先進核子科技及偵察、感測等系統，可在完全不浮出水面的情況下，環行地球一週。

一如其他「機敏級」潛艦，「阿加曼儂號」將攜載常規武器，包括「戰斧」（Tomahawk）長程陸攻型巡弋飛彈和「旗魚」（Spearfish）重型魚雷，有助英國提升對海基核嚇阻設施、航空母艦打擊群及水下關鍵基礎設施的防衛能力。

「阿加曼儂號」於去年4月舉行命名和擲瓶儀式，使用的是在地釀酒廠生產的啤酒。