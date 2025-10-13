年輕人爆發抗議後 馬達加斯加總統據信搭機離境

路透13日引述法國國際廣播電台（RFI）報導，馬達加斯加總統拉喬利納在與法國總統馬克宏達成一項協議後，據信搭乘法國軍用飛機離開，已不在馬國境內。

此前，拉喬利納已失去一支關鍵軍方單位支持，愈來愈孤立無援。前述單位加入數千名抗議貪腐、貧困並要求拉喬利納下台的年輕人行列。

一名馬達加斯加總統府發言人未立即回應法廣置評請求。

作為前法國殖民地的馬達加斯加9月25日因缺水缺電爆發示威，但很快就升級為針對更廣泛不滿情緒的暴動，包括政府治理不善和缺乏基本服務。

馬達加斯加反對派領袖蘭德里亞納索洛尼亞科13日向路透說，馬達加斯加國民議會的反對派議員將對拉喬利納啟動彈劾程序，形成進一步挑戰。