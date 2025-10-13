快訊

獨／金管會翻修保險業會計制度 兩大抗匯損方案曝光

招生人數不足？文化大學勞動系成立60年卻傳廢系 校方回應

中職／太神！裝有導航的漏球 林子偉神補救將隊友E變對手DP

年輕人爆發抗議後 馬達加斯加總統據信搭機離境

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
馬達加斯加總統拉喬利納9月2日在安塔那那利佛演說。美聯社
馬達加斯加總統拉喬利納9月2日在安塔那那利佛演說。美聯社

路透13日引述法國國際廣播電台（RFI）報導，馬達加斯加總統拉喬利納在與法國總統馬克宏達成一項協議後，據信搭乘法國軍用飛機離開，已不在馬國境內。

此前，拉喬利納已失去一支關鍵軍方單位支持，愈來愈孤立無援。前述單位加入數千名抗議貪腐、貧困並要求拉喬利納下台的年輕人行列。

一名馬達加斯加總統府發言人未立即回應法廣置評請求。

作為前法國殖民地的馬達加斯加9月25日因缺水缺電爆發示威，但很快就升級為針對更廣泛不滿情緒的暴動，包括政府治理不善和缺乏基本服務。

馬達加斯加反對派領袖蘭德里亞納索洛尼亞科13日向路透說，馬達加斯加國民議會的反對派議員將對拉喬利納啟動彈劾程序，形成進一步挑戰。

馬克宏 法國 總統府發言人

延伸閱讀

捷克總統接受新任大使遞交國書 深化多國外交關係

獨家專訪／黨內一個太陽就好 羅智強：不能讓總統參選人被打成太陽餅

台股重挫…賴總統一席話點燃軍工股漲停潮 法人：潛力可期

斡旋加薩和平 以色列將授予川普總統榮譽勳章

相關新聞

哈瑪斯釋放第2批人質 以色列20名倖存人質今天全數獲釋

以色列軍方13日說，第2批倖存的人質已從加薩回到以色列，共13人。

改變心意！ 以色列總理內唐亞胡將缺席埃及的加薩和平峰會

美國總統川普預定13日在埃及度假勝地夏姆錫克和東道主埃及總統塞西，共同主持加薩和平峰會。原先傳出以色列總理內唐亞胡也將出...

年輕人爆發抗議後 馬達加斯加總統據信搭機離境

路透13日引述法國國際廣播電台（RFI）報導，馬達加斯加總統拉喬利納在與法國總統馬克宏達成一項協議後，據信搭乘法國軍用飛...

加薩人質獲釋 被囚分離2年德國雙胞胎兄弟感人重逢

在被哈瑪斯囚禁於加薩長達738天後，最後20名以色列人質今天全數獲釋返國，其中包括2名擁有德以雙重國籍的雙胞胎兄弟齊夫與...

以國國會擬提名諾貝爾和平獎 川普談話一度被打斷

美國總統川普13日於以色列國會發表談話指出，這是他擺平的第8場戰爭，「人質獲釋了！」不過，現場有人向川普大喊口號，讓他的...

在以色列國會演說重申挺以 川普：今天中東露出歷史性曙光

正出訪中東的美國總統川普13日在以色列國會發表演說，他形容當天是1個嶄新的中東，露出歷史性的曙光，並重申美國對以色列的支...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。