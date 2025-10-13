以國國會擬提名諾貝爾和平獎 川普談話一度被打斷

美國總統川普13日於以色列國會發表談話指出，這是他擺平的第8場戰爭，「人質獲釋了！」不過，現場有人向川普大喊口號，讓他的談話一度中斷。

根據CNN報導指出，有兩位以色列國會議員在現場高舉「承認巴勒斯坦」的標語，隨即遭到維安帶離。

以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯日前達成第一階段和平計畫，川普12日出發前往以色列，並計畫在訪問耶路撒冷後赴埃及主持加薩和平峰會。

哈瑪斯13日依和平計畫開始釋放人質，川普則於同日訪問耶路撒冷；川普13日訪問以色列國會；川普抵達時，獲得現場的熱烈的掌聲。

以色列國會議長歐哈納稱讚川普是「和平總統」（President of Peace），指世界需要更多川普，並表示，以色列國會擬串聯全世界的國會，提名川普作為明年諾貝爾和平獎的得主；內唐亞胡也說，川普得諾貝爾和平獎只是時間的問題，內唐亞胡擬先提名川普「以色列獎」，盼他成為第一名非以色列人得主。

川普在歐哈納和內唐亞胡等人發言後，發表致詞，不過川普談話時，有兩位以色列國會議員高喊口號，導致川普致詞一度中斷，不過他們隨即遭維安帶離；川普稱讚維安非常有效率。

川普表示，此刻是歷史性的黎明，邁向新的中東，許多國家都合作致力於達成和平，這是以色列和世界的勝利。

川普除了重申挺以立場，他也表示，2023年10月7日的恐怖襲擊事件永遠不會被遺忘，也不會再發生。

不過，川普也提到，以色列已經贏得武力所能贏取的一切，現在是把戰場上對付恐怖分子的勝利轉化為全中東的和平與繁榮的時候；他也稱讚內唐亞胡有停手的勇氣。

川普表示，以色列在10月7日恐怖襲擊事件之後所展現的意志和勝利向全世界證明，任何想要摧毀以色列的國家都將嚐到苦果。

川普表示，數十年的恐怖主義、極端主義、吉哈德主義和反猶太主義沒有在這個地區獲得成功，而且取得適得其反的結果；川普說，從加薩到伊朗，那些仇恨只帶來苦難、煎熬、失敗和死亡。

川普說，加薩人接下來的全部注意力必須放在恢復穩定、安全、尊嚴和經濟發展，讓他們的下一代終於能夠有更好的生活；他願意參與加薩的重建。

川普也說，在中東地區負責任的國家不該是敵人或對手，他們應該是夥伴，甚至最後變成朋友。