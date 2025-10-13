在以色列國會演說重申挺以 川普：今天中東露出歷史性曙光

正出訪中東的美國總統川普13日在以色列國會發表演說，他形容當天是1個嶄新的中東，露出歷史性的曙光，並重申美國對以色列的支持。

東道主以色列總理內唐亞胡致詞後，川普緊接著發表演說。

川普以今天是個充滿「深刻喜悅與希望翱翔的日子」，作為這場演說的開場白。他接著稱讚在以色列國內及國際間具爭議性的內唐亞胡，是「擁有非比尋常勇氣的男子漢」。隨後聽眾席傳出有支持內唐亞胡的人士，高喊內唐亞胡的暱稱「畢比」（Bibi）。

川普也感謝協助達成加薩停火協議的阿拉伯國家，這些國家合作達成1項令人難以置信的成功。

川普還指稱，以色列將迎來「黃金時代」，且不僅以色列，整個中東地區都將來到「黃金時代」。