捷克總統接受新任大使遞交國書 深化多國外交關係

捷克總統帕維爾（Petr Pavel）近日於布拉格城堡內接見多國新任駐捷克大使，並親自接受他們呈遞的國書。這些大使來自德國、瑞典、挪威、巴西、賽普勒斯與葉門，中央社記者也受邀前往觀禮，見證這項莊嚴的外交儀式。

「國書」是由一國元首如總統、國王，在派遣大使前往他國時所簽署的正式文件，用以介紹與授權該名大使代表該國處理外交事務，象徵具備正式外交代表權，並請接受國元首承認與信任。

遞交國書儀式在布拉格城堡內的王座廳（ThroneHall）舉行。王座廳作為捷克重要的儀典空間，總統經常在此行使重要的憲政職權，除了接受大使遞交國書，還會在此任命政府官員、將領、法官與大學校長。

王座廳內部裝飾華麗，從掛畫到地毯皆展現百年工藝美學。最引人注目的是歷史畫作「1836年費迪南五世（Ferdinand V）於布拉格聖維特主教座堂加冕為波希米亞國王」，象徵捷克悠久的王權與文化傳承。

德國新任駐捷克大使羅伊斯（Peter Matthias Reuss）向帕維爾遞交國書時表示：「能成為駐捷克大使對我來說是莫大的榮譽。我們在文化上非常接近，共享相同的民主價值觀，兩國關係處於極佳水準。作為大使，我希望能進一步深化這些關係。」

羅伊斯補充，目前學習捷克語的德國人太少，此為應當加強之處。此外，未來他除了與政府合作外，也計劃與地方政治人物和公民社會組織展開合作。

除了新任德國大使，遞交國書的還有挪威新任大使恩特魯德（Snöfrid Byrløkken Emterud）、瑞典新任大使言禾康（Håkan Jevrell）、巴西新任大使里貝羅（Orlando Leite Ribeiro）、賽普勒斯大使帕斯哈利（Aliki Paschaliová）與葉門大使哈茲拉米（MuhammadAbdalláh Hazramí）。

遞交國書儀式採分批進行，帕維爾將於今天下午接受以色列、列支敦斯登、孟加拉與蒙特內哥羅等國大使的國書。隨著這批新大使正式履新，捷克與各國互動有望進一步深化，持續拓展雙邊合作。