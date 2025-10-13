加薩和平峰會登場 埃及讚揚川普停火計畫奏效

快訊

中央社／ 開羅13日專電
埃及外交部長阿布德拉提（Badr Abdelatty）。美聯社
美國總統川普埃及總統塞西13日在埃及共同主持加薩和平峰會，正式宣告加薩戰爭結束。埃及外交部長讚揚川普政府提出的多階段停火計畫奏效；並呼籲各方以持續的安全和發展，實現中東及地區性的安全與穩定。

埃及媒體「金字塔日報」（Al Ahram）報導，埃及外交部長阿布德拉提（Badr Abdelatty）表示，加薩停火談判成功的主要保證是川普本人。

阿布德拉提進一步解釋說，川普政府提出的多階段停火計畫，有幾項重要的成功核心要素，包括：拒絕併吞加薩和約旦河西岸、反對讓巴勒斯坦人民流離失所，以及建立巴勒斯坦國。

阿布德拉提指出，這些要素必須獲得各方支持和協調，才能停止這場可能滅絕種族的戰爭，並開闢政治前景。

阿布德拉提補充說，埃及認真且踏實地為結束加薩戰爭而努力，目前重點是實施計畫的第一階段，即允許人道援助進入加薩、停止軍事行動、釋放被拘留人質，並協助解救俘虜。

阿布德拉提還說，聯合國目前也正努力透過川普和平計畫，在加薩地區部署一支國際部隊，為各方提供安全保障。他強調，唯有持續保證的安全，才有後續的發展。

阿布德拉提另表示，阿拉伯將會有多國在戰後與以色列簽署和平協議。

阿布德拉提說：「只要所有相關方繼續參與停火協議，就可以在此基礎上達成和平協議。且這將是邁出的重要一步。」

