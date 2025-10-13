韓外長：川普不出席APEC領袖會議可能性大

韓國外交部長趙顯今天表示，美國總統川普將在亞太經濟合作會議（APEC）週間訪韓，並與韓國總統李在明舉行雙邊峰會，但不出席10月31日至11月1日領袖會議的可能性很大。

趙顯今天出席國會外交統一委員會國政監查時被問及川普是否會訪韓，他回答「會」，但表示他認為川普無法出席領袖會議的可能性很大。

據悉，韓美雙方目前協調川普在29日訪韓，停留兩天一夜。這表示川普在領袖會議的前一天就會離開韓國。對於川普訪韓期間是否會與李在明進行會談，趙顯予以肯定，並說會談應該會在APEC領袖會議舉行地慶州進行。

韓國外交部今天稍早也向媒體說明，川普預計將在10月27日至11月1日APEC會議舉行期間訪韓，預期將與其他與會領袖進行有意義的外交行程，但未具體說明川普停留日期。

韓國外交部表示，川普訪韓期間，將與李在明舉行峰會，鞏固雙邊領導人在去年8月李在明訪美時建立的信任關係。若這次雙邊峰會順利進行，代表李在明政府在上任後5個月內就達成韓美領導人互訪的目標。

對於外界質疑川普訪韓時間過短，可能影響李在明政府「實用外交」效果，韓國外交部強調，儘管近期全球形勢充滿不確定性，但作為今年APEC主辦國，韓國政府會繼續與成員國磋商，確保本次峰會能為亞太地區未來的共同繁榮，傳達共同努力與溝通的訊息。