改變心意！ 以色列總理內唐亞胡將缺席埃及的加薩和平峰會

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
以色列總理內唐亞胡（左）13日在以色列國會發表談話，到訪的美國總統川普（右）在旁聆聽。路透
以色列總理內唐亞胡（左）13日在以色列國會發表談話，到訪的美國總統川普（右）在旁聆聽。路透

美國總統川普預定13日在埃及度假勝地夏姆錫克和東道主埃及總統塞西，共同主持加薩和平峰會。原先傳出以色列總理內唐亞胡也將出席該峰會，但根據他辦公室當天發布的最新聲明，他將缺席。

內唐亞胡雖獲塞西邀請參加該峰會，但內唐亞胡辦公室13日聲明，鑑於該峰會舉行的時間正值猶太節日「住棚節」（Sukkot），因此他將無法出席。

埃及總統府13日稍早才聲明，塞西與訪問以色列的美國總統川普及內唐亞胡通話，內唐亞胡說，自己會出席該峰會。

