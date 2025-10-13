改變心意！ 以色列總理內唐亞胡將缺席埃及的加薩和平峰會
美國總統川普預定13日在埃及度假勝地夏姆錫克和東道主埃及總統塞西，共同主持加薩和平峰會。原先傳出以色列總理內唐亞胡也將出席該峰會，但根據他辦公室當天發布的最新聲明，他將缺席。
內唐亞胡雖獲塞西邀請參加該峰會，但內唐亞胡辦公室13日聲明，鑑於該峰會舉行的時間正值猶太節日「住棚節」（Sukkot），因此他將無法出席。
埃及總統府13日稍早才聲明，塞西與訪問以色列的美國總統川普及內唐亞胡通話，內唐亞胡說，自己會出席該峰會。
