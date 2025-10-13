人質獲釋歐盟肯定川普角色 將重啟加薩埃及邊境監測

快訊

中央社／ 布魯塞爾13日綜合外電報導

以色列人質獲釋，歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯今天肯定美國總統川普所扮演角色，歐盟將於16日重啟加薩與埃及之間的拉法過境點民間監測任務，協助加薩停火。

法新社報導，卡拉斯（Kaja Kallas）在巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）根據協議釋放首批以色列人質後於社群平台X發文說：「歐盟已準備好盡一己之力。這項監測任務能在推動停火協議發揮重要作用。」

歐盟的監測任務最初於2005年設立，當時用來協助監督拉法（Rafah）過境點。但自2007年哈瑪斯掌控加薩後，任務被迫中止。

歐盟邊境協助任務團（EUBAM）的監測團隊負責在關鍵邊境點提供中立的第三方，成員包括來自義大利、西班牙和法國的警方。這項任務曾在今年1月短暫恢復，但3月又再次暫停。

卡拉斯今天歡迎以色列人質獲釋，特別強調美國總統川普（Donald Trump）在「邁向和平的關鍵里程碑」中所扮演的角色，稱川普「促成了這項突破」。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von derLeyen）另發聲明表示，今天在夏姆錫克（Sharm El-Sheikh）舉辦、促成停戰協議最終拍板的加薩高峰會，將成為「歷史性的里程碑」。

