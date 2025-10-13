南海中業島海上碰撞 菲律賓控中國船艦進入領海

快訊

中央社／ 馬尼拉13日專電

菲中公務船昨天在南海中業島海域發生碰撞，菲律賓海岸防衛隊今天表示，中方出動包括大量民兵船的船隊，且已進入中業島的領海。

菲律賓海岸防衛隊（PCG）發言人塔瑞耶拉（JayTarriela）昨天在社群平台X表示，漁業局公務船巴格布阿亞拿督號（BRP Datu Pagbuaya）在中業島一帶遭中國海警船危險趨近，噴射水柱及多次蓄意衝撞，導致船身結構輕微損壞。

塔瑞耶拉今天在記者會上進一步說明，漁業局本有6艘公務船在中業島海域為菲律賓漁船補給燃料、食物和水，有3艘先行離去，剩下的3艘不久後即遭中方船隊騷擾，包括噴射強力水柱及衝撞。

他說，菲方在中業島海域監看到中方超過15艘民兵船、5艘海警船和1艘軍艦，其中中國海警船和軍艦全都進入中業島領海範圍，一架艦載直升機也飛越中業島領空。

塔瑞耶拉表示，中國海警船的騷擾行為發生在距中業島海岸1.6至1.8海里的水域，中國軍艦則距中業島約6海里。

他指出，雖然中方民兵船與海警船在中業島海域已有騷擾菲方公務船的前例，但多是在鐵線礁一帶，這是距中業島最近的一次。

有媒體詢問中方船艦靠近中業島之舉是否為一大警訊，塔瑞耶拉答覆，不論距離菲律賓占領的海上地物多遠，只要中國進行騷擾都是警訊。

塔瑞耶拉提到，就連中國民兵船也向菲律賓漁業局公務船噴射水柱，顯示這些民兵船是直接聽命於中國海警局。

中業島是南沙群島第2大島，面積約0.4平方公里，現由菲律賓實際控制，隸屬巴拉旺省（Palawan）自由鎮（Kalayaan）管轄；中華民國、中華人民共和國都主張擁有中業島主權。

根據菲律賓漁業局日前說法，中方今年才開始在中業島海域以強力水柱騷擾菲船，第一次是於今年5月在鐵線礁一帶，昨天是第2次。

觀察人士認為，昨天的海上碰撞，意味著中國對菲律賓的施壓已從鐵線礁延伸至中業島領海。

