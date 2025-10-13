法國組成新內閣 政治危機遠未解除

（德國之聲中文網）上周日（10月12日），法國總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）公布了新內閣名單。總統馬克龍的親信羅蘭·萊斯庫爾（Roland Lescure）再次被任命為財政部長。外交部和司法部這兩個關鍵職位也保持不變，分別由讓-諾埃爾·巴羅 （Jean-Noël Barrot）和熱拉爾德·達爾馬寧（Gérald Darmanin）擔任。盡管勒科爾尼承諾組建一個“革新與多元化”的內閣，但他仍然堅持由前內閣成員擔任最重要的職位。

新任內政部長是巴黎警察局局長洛朗·努涅斯 （Laurent Nuñez）。凱瑟琳·沃特林（Catherine Vautrin ）被任命為國防部長。

今年10月6日，勒科爾尼在被任命為法國總理26天之後宣布辭職。勒科爾尼與前任內閣相似，也主張大刀闊斧削減政府開支，阻止債台高築的國家財政崩潰。他本人是馬克龍的親信。

上周五，勒科爾尼再度被馬克龍任命為法國政府首腦。不過他表示，如果預算案未能通過，他不排除在周末再次提出辭職的可能性。

法國政府面臨著巨大的壓力，需要在嚴重分裂的議會中推動2026年的預算案。

一名總統發言人稱，預算草案必須在本周三之前提交，以滿足憲法規定的最後期限。然而，新內閣的根基並不穩固。左翼政黨已宣布於周一（13日）提出不信任動議。社會黨的選票可能足以推翻政府，因此他們保留了各自的選擇。

