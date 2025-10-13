被問推動加薩和平是否能上天堂？ 川普：不確定

以色列人質正陸續獲釋，美國總統川普搭乘空軍一號專機前往以色列，將與人質家屬會面、赴以國國會發表演說並赴埃及參與和平峰會。英國天空新聞報導，川普在機上被記者問及，推動加薩和平協議是否會讓他上天堂，川普說他不確定，但認為他已讓很多人生活變得更好。

川普回答記者提問時開玩笑說：「我認為沒有什麼東西能讓我上天堂。」

川普表示：「我或許不會上天堂。當我搭乘空軍一號時，我可能就已經在天堂了。我不確定我是否進得了天堂，但我已經讓許多人的生活變得更好。」

一名記者也問及川普先前立下將加薩重建為「中東蔚藍海岸」的抱負。川普說，這在短期內不太可能發生。

川普談及加薩遭破壞且許多建築物被夷為平地，「這裡被炸毀了，就像一個拆除現場。你必須把那裡的東西都清理掉」。

川普也被問及他認為一年後加薩會變成什麼樣子。他說：「一年很快就會過去，但多年後加薩會看起來很好。」