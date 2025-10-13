聽新聞
以媒：哈瑪斯將20名在世以色列人質全數移交紅十字會
以色列媒體報導，巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」今天已將20名還在世的以色列人質，分批移交給加薩走廊的紅十字會（Red Cross）代表。同日美國總統川普飛抵以色列，民眾報以熱烈歡呼。
首批7名人質稍早已回到以色列，法新社引述以色列公共廣播公司的報導稱，第2批13名人質是在加薩走廊（Gaza Strip）南部的汗尤尼斯（Khan Yunis）進行移交。
持續2年的加薩戰爭造成數以萬計的巴勒斯坦人死亡，同時也有多名以色列人質遭巴勒斯坦武裝份子扣押。在美國斡旋下，以哈終於達成停火與人質釋放協議。
美聯社報導，以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）和總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天在軍樂隊奏樂聲中，於停機坪迎接川普。
在加薩戰爭期間不斷有示威活動的特拉維夫（TelAviv）人質廣場（Hostages Square），群眾大聲為川普歡呼。川普搭乘的總統專機空軍一號（Air ForceOne）著陸前亦曾飛越聚集了數萬人的人質廣場。
川普隨後抵達以色列國會（Knesset），準備向以色列議員發表他的中東和平計畫。
7名稍早獲釋的人質預計將與家人團聚，並接受健康檢查。
依據協議，以色列也將釋放超過1900名巴勒斯坦囚犯。
