以媒：哈瑪斯將20名在世以色列人質全數移交紅十字會

中央社／ 汗尤尼斯13日綜合外電報導
數以千計以色列民眾13日聚集特拉維夫「人質廣場」，殷切等待人質獲釋。歐新社
以色列媒體報導，巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」今天已將20名還在世的以色列人質，分批移交給加薩走廊的紅十字會（Red Cross）代表。同日美國總統川普飛抵以色列，民眾報以熱烈歡呼。

首批7名人質稍早已回到以色列，法新社引述以色列公共廣播公司的報導稱，第2批13名人質是在加薩走廊（Gaza Strip）南部的汗尤尼斯（Khan Yunis）進行移交。

持續2年的加薩戰爭造成數以萬計的巴勒斯坦人死亡，同時也有多名以色列人質遭巴勒斯坦武裝份子扣押。在美國斡旋下，以哈終於達成停火與人質釋放協議。

美聯社報導，以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）和總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天在軍樂隊奏樂聲中，於停機坪迎接川普。

在加薩戰爭期間不斷有示威活動的特拉維夫（TelAviv）人質廣場（Hostages Square），群眾大聲為川普歡呼。川普搭乘的總統專機空軍一號（Air ForceOne）著陸前亦曾飛越聚集了數萬人的人質廣場。

川普隨後抵達以色列國會（Knesset），準備向以色列議員發表他的中東和平計畫。

7名稍早獲釋的人質預計將與家人團聚，並接受健康檢查。

依據協議，以色列也將釋放超過1900名巴勒斯坦囚犯。

影／首批7名以色列人質獲釋！738天漫長等待 特拉維夫廣場萬人淚目歡呼

以色列時報報導，以色列人質被俘虜在加薩至今超過700天，終於在13日、被俘第738天開始分批獲釋。國際紅十字會13日稍早...

紅十字會曝以色列人質狀況嚴重！以軍擬1小時快閃救人 哈瑪斯下封口令

以色列與哈瑪斯於當地時間13日上午8時（台灣時間同日下午1時）開始交換釋放人質與巴勒斯坦囚犯，正式營救行動幾小時前，紅十...

哈瑪斯終於放人質！但又緊急召回武裝人員「壓制內亂」

加薩的第一階段和平協議簽署之後，10月13日將是哈瑪斯釋放人質的時間。美國總統川普也已經啟程前往中東、將於埃及主持和平高峰會；川普在登上空軍一號時對外發言「戰爭已經結束了」，並表示以哈雙方的停火將會持續下去。得來不易的和平正準備邁向第一階段，但與此同時哈瑪斯卻緊急召回將近7,000名安全部隊成員，以壓制加薩當地的內亂和派系紛爭。這些隱匿在民眾之間的武裝人士，對於未來還要面臨許多重建難題的加薩而言，留下了內戰衝突的隱憂。

哈瑪斯釋放第2批人質 以色列20名倖存人質今天全數獲釋

以色列軍方13日說，第2批倖存的人質已從加薩回到以色列，共13人。

以媒：哈瑪斯將20名在世以色列人質全數移交紅十字會

以色列媒體報導，巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」今天已將20名還在世的以色列人質，分批移交給加薩走廊的紅十字會（Red Cro...

被問推動加薩和平是否能上天堂？ 川普：不確定

以色列人質正陸續獲釋，美國總統川普搭乘空軍一號專機前往以色列，將與人質家屬會面、赴以國國會發表演說並赴埃及參與和平峰會。...

