第2批13名倖存人質已轉交紅十字會 正返回以色列
英國廣播公司（BBC）13日引述以色列媒體報導，哈瑪斯13日已釋放第2批13名存活人質，已轉交紅十字會，正在返回以色列。
美國有線電視新聞網（CNN）同日報導，一名以色列消息人士說，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的武裝分子已將剩下13名存活人質釋放，交給紅十字會。
哈瑪斯當天稍早已釋放首批7名倖存的以色列人質。其餘尚未獲釋的28名人質當中，26人已身亡，2人狀況不明。
