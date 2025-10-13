第2批13名倖存人質已轉交紅十字會 正返回以色列

加薩的第一階段和平協議簽署之後，10月13日將是哈瑪斯釋放人質的時間。美國總統川普也已經啟程前往中東、將於埃及主持和平高峰會；川普在登上空軍一號時對外發言「戰爭已經結束了」，並表示以哈雙方的停火將會持續下去。得來不易的和平正準備邁向第一階段，但與此同時哈瑪斯卻緊急召回將近7,000名安全部隊成員，以壓制加薩當地的內亂和派系紛爭。這些隱匿在民眾之間的武裝人士，對於未來還要面臨許多重建難題的加薩而言，留下了內戰衝突的隱憂。

2025-10-13 13:33